Sin prórroga para Pagani, la UNT deberá redefinir su conducción hasta el 10 de junio

Antes de la votación, Hugo Fernández, decano de Ciencias Naturales, pidió la palabra y justificó su abstención al señalar que la UNT atraviesa una situación “preocupante”. El decano electo sostuvo que le resultaba extraño debatir en un Consejo “mezclado”, con decanos recientemente asumidos y representantes de otros estamentos pertenecientes al período anterior. “Estamos sobre la Asamblea y no hay forma de que se pueda realizar. Estamos entrando en un laberinto en el cual no puedo ver claramente la salida”, afirmó luego en diálogo con LA GACETA. Fernández también recordó que la candidata a vicerrectora de la oposición pertenece a su facultad y remarcó el respaldo obtenido en las elecciones de Ciencias Naturales. “Eso nos compromete muchísimo en todo lo que hagamos, decidamos y digamos”, expresó, aunque aseguró mantener el optimismo respecto de una pronta normalización institucional.