Sin prórroga para Pagani, la UNT deberá redefinir su conducción hasta el 10 de junio

Resumen para apurados
- El Consejo de la UNT de Tucumán reprogramó la Asamblea para el 10 de junio, tras ratificar el rector Pagani que no prorrogará su mandato del 28 de mayo debido al conflicto judicial.
- La decisión surge tras la judicialización de los comicios por parte de la oposición. El nuevo Consejo que asume la próxima semana deberá elegir autoridades subrogantes interinas.
- Este escenario obliga a la UNT a redefinir transitoriamente su conducción y abre un período de incertidumbre política y judicial hasta que se realice la asamblea el 10 de junio.
En una sesión marcada por la tensión política y judicial que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán, el Consejo Superior aprobó por mayoría reprogramar la Asamblea Universitaria para el miércoles 10 de junio. La reunión, integrada por 31 consejeros, registró tres abstenciones.
Durante el debate, Sergio Pagani confirmó además que su gestión concluirá el 28 de mayo y remarcó que no pedirá ni aceptará una extensión de mandato mientras continúe abierto el conflicto por la elección del Rectorado.
“El martes 26 se constituyen los colegios electorales para elegir los miembros no decanos de este Consejo Superior que juran y asumen el jueves 28. En ese momento termina mi período como rector”, explicó Sergio Pagani ante los integrantes del Consejo. Luego agregó: “Quiero aclararles, porque me han puesto en medio de muchas circunstancias absolutamente injustas e innecesarias, dos cosas: por un lado, voy a cumplir lo que resuelva la Justicia sin restricciones, sin cuestionamientos. Por otro lado, no voy a pedir ni aceptar prórroga de mi mandato”.
El rector intentó además llevar tranquilidad respecto del funcionamiento institucional de la UNT y remarcó que la universidad “no va a quedar acéfala nunca”. Según explicó, el Consejo Superior que asumirá la próxima semana deberá elegir autoridades subrogantes hasta la realización de la Asamblea Universitaria. “El Consejo Superior que se va a constituir el viernes de la semana que viene, con la integración de los nuevos miembros, va a elegir las comisiones de trabajo y se procederá a elegir al vicerrector o vicerrectora subrogante”, detalló. Y añadió: “En el caso de que no haya una prórroga de mandato para la vicerrectora (Mercedes Leal), se tiene que hacer cargo el vicerrector o vicerrectora subrogante hasta que se produzca la Asamblea y elija nuevo rector”.
Pagani también se refirió a las abstenciones registradas durante la votación y buscó bajar el tono de las diferencias internas. “Las abstenciones de la Junta Electoral me parecen naturales porque ellos, en este caso, serían como jueces y las respeto; el caso del doctor (Hugo) Fernández también respeto su abstención”, señaló. “El Consejo Superior y la universidad son esencialmente pluralistas. Cada uno emite su opinión y su voto como su conciencia y su parecer le indican. Son todas respetables”, agregó.
Cruce de decanos
Antes de la votación, Hugo Fernández, decano de Ciencias Naturales, pidió la palabra y justificó su abstención al señalar que la UNT atraviesa una situación “preocupante”. El decano electo sostuvo que le resultaba extraño debatir en un Consejo “mezclado”, con decanos recientemente asumidos y representantes de otros estamentos pertenecientes al período anterior. “Estamos sobre la Asamblea y no hay forma de que se pueda realizar. Estamos entrando en un laberinto en el cual no puedo ver claramente la salida”, afirmó luego en diálogo con LA GACETA. Fernández también recordó que la candidata a vicerrectora de la oposición pertenece a su facultad y remarcó el respaldo obtenido en las elecciones de Ciencias Naturales. “Eso nos compromete muchísimo en todo lo que hagamos, decidamos y digamos”, expresó, aunque aseguró mantener el optimismo respecto de una pronta normalización institucional.
La respuesta, en medio de la sesión del Consejo Superior, llegó de parte de la decana de Derecho, Cristina Grunauer de Falú, quien rechazó que exista una crisis institucional. “No existe una crisis. Yo creo en la Universidad y creo en la Justicia también”, afirmó. Luego cuestionó a los sectores opositores por haber recurrido directamente a la Justicia Federal. “Ustedes decidieron pasar por encima de los órganos que tiene esta universidad, como es la Junta Electoral, y recurrir a la Justicia. No se respetó la autonomía de nuestra universidad”, lanzó. “Ellos ni siquiera nos consultaron a nosotros como miembros de este Consejo Superior. Decidieron saltear este órgano, entonces no confiaron en esta universidad ni en nosotros”, agregó.
También se abstuvieron de votar los integrantes de la Junta Electoral, Fernando Valdez y Luis López Fernández, quienes evitaron intervenir en el debate por integrar el órgano que deberá ejecutar el nuevo cronograma aprobado por el Consejo. “Tanto yo como el doctor Luis López Fernández nos abstuvimos y no participamos del debate porque no corresponde”, explicó Valdez. “Integramos el órgano electoral que tiene que seguir actuando en la materia y ejecutar ese cronograma nuevo que aprobó hoy el Consejo”, añadió.
Valdez confirmó además que continúan analizándose las distintas presentaciones vinculadas al proceso electoral universitario, incluidos los planteos sobre presuntos terceros mandatos consecutivos en Psicología y Ciencias Exactas. “Todos los planteos que están en la Junta, que hay muchos y diversos, incluida la presentación del ingeniero Cabrera, están siendo analizados y van a ser resueltos”, sostuvo. Consultado sobre la denuncia penal presentada contra integrantes de la Junta Electoral, evitó pronunciarse: “No opino porque he sido denunciado. Él (por Cabrera) sabrá por qué lo hizo”, respondió.