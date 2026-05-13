Secciones
EspectáculosFamosos

Julián Álvarez sorprendió a Abel Pintos antes de su show en España y hubo intercambio de regalos

El encuentro se produjo minutos antes del recital que el cantante ofreció en la sala La Riviera, donde presentó su gira europea con entradas agotadas.

Julián Álvarez fue al recital de Abel Pintos en Madrid Julián Álvarez fue al recital de Abel Pintos en Madrid Ciudad Magazine
Por Mercedes Mosca Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Julián Álvarez visitó a Abel Pintos en su camarín antes de un show en Madrid, donde intercambiaron regalos y compartieron un momento previo al inicio de la gira del cantante.
  • El encuentro ocurrió en la sala La Riviera con entradas agotadas. Álvarez obsequió una camiseta del Atlético de Madrid y Pintos un disco de canciones patrias y un libro especial.
  • La reunión entre estas figuras del fútbol y la música refuerza la identidad nacional en el exterior y destaca el apoyo mutuo entre referentes que triunfan en escenarios europeos.
Resumen generado con IA

La música y el fútbol argentino volvieron a unirse en España con una postal que rápidamente generó repercusión entre los seguidores de ambos. Antes de su show en Madrid, Abel Pintos recibió en su camarín a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y una de las figuras de la Selección Argentina.

El encuentro se produjo minutos antes del recital que el cantante ofreció en la sala La Riviera, donde presentó su gira europea con entradas agotadas. Allí, el futbolista llegó acompañado por su pareja y un grupo de amigos para compartir un momento íntimo junto al artista y al productor Marcelo González.

Cómo fue el encuentro entre Abel Pintos y Julián Álvarez en España

Según trascendió, la reunión estuvo marcada por un clima relajado y afectuoso. Entre abrazos y conversaciones distendidas, ambos intercambiaron experiencias sobre sus carreras y hablaron sobre lo que representa llevar la bandera argentina a escenarios internacionales.

El encuentro entre Abel Pintos y Julián Álvarez en España que revolucionó las redes El encuentro entre Abel Pintos y Julián Álvarez en España que revolucionó las redes El Doce

Durante la charla también compartieron reflexiones sobre la exposición pública, la presión de mantenerse en la élite y la vida lejos del país. Tanto el cantante como el futbolista coincidieron en la importancia del acompañamiento del público argentino en cada uno de sus proyectos.

Uno de los momentos más destacados fue el intercambio de regalos. Julián Álvarez le obsequió a Abel Pintos una camiseta del Atlético de Madrid, mientras que el músico le entregó un disco de canciones patrias y el libro “Abel 30 Años”, dedicado especialmente para el delantero.

El gesto dejó en evidencia la admiración mutua entre dos figuras argentinas que triunfan en ámbitos diferentes, pero que comparten una fuerte conexión con el público y la cultura nacional.

Temas EspañaMadridAbel PintosJulián Álvarez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El riesgo político de tensar las relaciones
1

El riesgo político de tensar las relaciones

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida
2

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán
3

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
4

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Sospechan de un nuevo caso de estafa piramidal en Tucumán
5

Sospechan de un nuevo caso de estafa piramidal en Tucumán

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
3

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
4

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
5

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Más Noticias
Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

Con Cisnero, Diellos y Caco García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

Sospechan de un nuevo caso de estafa piramidal en Tucumán

Sospechan de un nuevo caso de estafa piramidal en Tucumán

El riesgo político de tensar las relaciones

El riesgo político de tensar las relaciones

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

Comentarios