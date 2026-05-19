Cómo el narcotráfico invierte millones en tecnología para evadir controles, según un fiscal federal

Resumen para apurados
- El fiscal Ricardo Toranzos denunció en Tucumán que el narcotráfico usa tecnología y corrupción para neutralizar al Estado y proteger a sus jefes, garantizando el negocio criminal.
- Las bandas reinvierten ganancias en equipos satelitales y blindaje social para alejar a líderes del riesgo operativo, utilizando a sectores vulnerables como correos humanos.
- Expertos sugieren priorizar inversión en tecnología y escáneres ante recortes estatales, buscando frenar la mutación del delito hacia la minería ilegal y el lavado de activos.
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