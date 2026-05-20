Conflicto social en un estallido con pedidos de renuncia del presidente Paz

Sobre la principal crítica a Paz Pereira, dij que lo votó la gente del MAS, de izquierda, los más pobres y hace lo que dijo que no iba a hacer: “Dijo que no iba a privatizar, que no iba a pedir plata. Y lo primero que hizo fue eliminar el impuesto a la riqueza, y sacó una ley donde dice que la tierra puede estar ociosa por 10 años”.