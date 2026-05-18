Siguen las protestas en Bolivia, pese a la presión del gobierno

Sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, exhortó a sus miembros a persistir en sus reclamos, entre ellos el pedido de dimisión del mandatario. “Salgamos a las calles a protestar porque el gobierno central no va a entender de otra manera”, dijo Mario Argollo, máximo representante de la COB, en un video difundido por medios locales.