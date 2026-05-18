Siguen las protestas en Bolivia, pese a la presión del gobierno

LA PAZ, Bolivia.- Los bloqueos de rutas para acceder a la ciudad de La Paz en protesta contra el gobierno de Bolivia persistieron durante el fin de semana, tras jornadas con enfrentamientos entre policías y manifestantes para permitir el paso de alimentos, medicamentos y combustibles.
Aunque el gobierno del presidente derechista Rodrigo Paz firmó acuerdos con algunos sectores movilizados, otros llamaron a reforzar las medidas de presión. Hasta ayer a la madrugada se mantenían 22 puntos de bloqueos en las vías del país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.
La operación policial-militar duró más de 12 horas, con unos 3.500 efectivos desplazados en La Paz, El Alto y la ruta Oruro-La Paz en el sur del país andino. Las fuerzas estatales intentaron dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes, que resistían con piedras, palos y fogatas en las vías.
“El objetivo central de este operativo era tener insumos (medicinas, combustibles, alimentos) de manera inmediata en nuestra ciudad (...). Estamos más que satisfechos”, dijo José Luis Gálvez, vocero de la oficina presidencial. Agregó que distintos cargamentos consiguieron pasar. Cuando se ordenó el retiro de los efectivos, los manifestantes retomaron sus posiciones.
La Defensoría del Pueblo informó ayer que al menos 57 personas fueron detenidas, de las cuales 47 aún estaban bajo custodia por la tarde. Además, reportaron cinco heridos.
Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, la estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente Paz.
Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas provocada por una grave escasez de dólares. La inflación interanual fue de 14% en abril.
Ciudad cercada
Con casi todos las rutas de acceso cerradas, en los mercados de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los precios de varios alimentos perecibles se dispararon en la última semana.
El gobierno ha desplegado un “puente aéreo”, desde el 10 de mayo, para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad, una respuesta común frente a este tipo de medidas de presión.
El sábado, el gobierno argentino informó que prestó un avión militar Hércules para reforzar los traslados. Paz, agradeció en X a su homólogo de Argentina, Javier Milei,. “Mi más profundo agradecimiento al presidente @JMilei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria”, escribió Paz en sus redes sociales.
El mandatario, que lleva seis meses de gestión, sostuvo que este “gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad” entre ambos países, sino que también “representa un alivio vital” para las comunidades bolivianas “en momentos de gran necesidad”.
En medio de la convulsión de la jornada, el gobierno de Paz alcanzó acuerdos con un grupo de obreros de El Alto, una de las zonas de mayor conflicto, y con maestros de escuela urbanos, quienes prometieron levantar sus protestas.
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, exhortó a sus miembros a persistir en sus reclamos, entre ellos el pedido de dimisión del mandatario. “Salgamos a las calles a protestar porque el gobierno central no va a entender de otra manera”, dijo Mario Argollo, máximo representante de la COB, en un video difundido por medios locales.
La defensa de Evo
Campesinos afines al ex presidente Evo Morales (que gobernó el país entre 2006 y 2019) tomaron el aeropuerto de Chimoré, en la zona cocalera del Chapare, en Cochabamba, informó Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, en sus redes sociales.
Los manifestantes temen que se capture a Morales, acusado de presunta trata de una menor y refugiado en esa región.
Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, denunció el viernes un supuesto plan con ese objetivo. “Estados Unidos ordenó al gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme”, dijo en X.
Imágenes difundidas por Zamora muestran a un camión echando escombros en la puerta del aeropuerto y decenas de personas llevando troncos y palos en la pista. El aeródromo, de uso predominantemente policial y militar, está inoperativo desde 2024 luego de que otra manifestación dejara en mal estado la infraestructura.
Aquilardo Caricari, dirigente cocalero cercano a Morales, dijo a la agencia AFP que campesinos afines al ex mandatario también bloquearán vías de Cochabamba a partir del domingo, en apoyo a los agricultores aimaras que hacen lo mismo en La Paz.
En tanto, otra marcha de seguidores evistas partió hace cuatro días de Oruro con rumbo a la sede de gobierno, a donde esperan llegar hoy.