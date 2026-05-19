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Represión y disturbios en las las protestas de Bolivia

La policía avanzó sobre los manifestantes que exigen en La Paz la renuncia del presidente. Se unieron campesinos, mineros y maestros.

ESTALLIDO. Mineros que se manifestaban en La Paz chocaron con la policía en las calles de la capital boliviana.
ESTALLIDO. Mineros que se manifestaban en La Paz chocaron con la policía en las calles de la capital boliviana.
19 Mayo 2026

LA PAZ, Bolivia.- Policías antimotines se enfrentaron este lunes con gases lacrimógenos a manifestantes que exigían la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, asediado por bloqueos que tienen cercada a la capital política de Bolivia desde hace dos semanas.

Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas por los reclamos de los campesinos, obreros, mineros y maestros que le exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

Con explosivos y piedras, los manifestantes intentaron ingresar a la plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno.

Protegidos con escudos, chalecos y cascos, los policías antidisturbios los enfrentaron durante varias horas con gases lacrimógenos que cubrieron las calles con una densa neblina.

Un grupo de manifestantes saqueó una sede del registro nacional de bienes, de donde llevaron muebles, computadoras y artículos de oficina, según imágenes difundidas por el Ministerio de Gobierno.

Periodistas de la agencia AFP reportaron que, al menos, dos manifestantes fueron lesionados. Las autoridades no habían reportado hasta anoche detenidos y señalaron que un vehículo policial fue incendiado. Avanzada la tarde, la calma retornaba a la ciudad. Más tarde se supo que la Fiscalía había ordenado la captura de uno de los líderes de las protestas.

Desde temprano, entre el ruido de fuertes detonaciones y gritos contra el gobierno, miles de manifestantes tomaron las calles del centro de La Paz, donde todos los negocios cerraron sus puertas.

“Queremos que renuncie por incapaz. Bolivia está viviendo un momento de caos”, dijo Iván Alarcón, campesino aimara de 60 años de Caquiaviri, que viajó unos 90 km para protestar.

Otra marcha, en este caso, de seguidores del ex presidente socialista Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, también llegó a La Paz ayer. Los manifestantes caminaron siete días desde Caracollo, en Oruro, 180 km al sur de La Paz.

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Los seguidores de Morales, que también piden la renuncia de Paz, temen que próximamente sea capturado su líder, buscado por la justicia por un caso de presunta trata de una menor y refugiado en la zona el Chapare.

“¡Vendepatria!” 

“Bolivia está pasando un momento crítico con este gobierno vendepatria, que está rifando nuestros recursos naturales a las transnacionales”, dijo un manifestante, con cubrebocas.

“No vamos a permitir (...) que este gobierno siga vendiendo y endeudando a nuestro país”, agregó.

Militares y policías ya habían chocado el sábado con manifestantes y lograron abrir temporalmente algunas vías de acceso a La Paz, ante la crítica escasez de alimentos, medicamentos y combustibles tras los bloqueos.

Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior y Policía, informó este lunes que un campesino falleció en esos choques, al caer en una zanja.

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Pese a la acción de las fuerzas del orden, los manifestantes recuperaron posiciones el mismo sábado y este lunes mantienen cerradas rutas de entrada a La Paz. En todo el país hay al menos 33 bloqueos, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.

El gobierno ha desplegado un “puente aéreo” desde hace poco más de una semana para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad.

La llegada al poder de Paz puso fin a 20 años de gestiones socialistas lideradas por Morales y Luis Arce (2020-2025).

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Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre, y su inflación interanual fue de 14% en abril.

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