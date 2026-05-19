Represión y disturbios en las las protestas de Bolivia

Periodistas de la agencia AFP reportaron que, al menos, dos manifestantes fueron lesionados. Las autoridades no habían reportado hasta anoche detenidos y señalaron que un vehículo policial fue incendiado. Avanzada la tarde, la calma retornaba a la ciudad. Más tarde se supo que la Fiscalía había ordenado la captura de uno de los líderes de las protestas.