Brote de fiebre amarilla: envían 20.000 vacunas a Salta tras la confirmación de cinco casos en Bolivia

La agencia Noticias Argentinas comunicó que la estrategia de distribución se diagramó de forma escalonada con las autoridades salteñas para mitigar el riesgo de reintroducción del virus en el territorio nacional. Argentina no registra casos autóctonos de la enfermedad desde 2009 ni infecciones importadas desde 2018. El objetivo gubernamental se centra en blindar la frontera ante el intenso flujo migratorio diario y la cercanía geográfica con la ecorregión de las Yungas.