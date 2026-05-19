Brilló en los 21K Yerba Buena, domina el atletismo tucumano y necesita apoyo para representar al país en Lima

El domingo, en los 21K Yerba Buena, Valentina Velardez volvió a demostrar que atraviesa el mejor momento de su carrera. La atleta de Concepción ganó los 10 kilómetros de la competencia y sumó otro resultado importante a una temporada marcada por títulos nacionales, mejoras de marcas y una noticia que cambió completamente su año: fue convocada para representar a la Argentina en el Iberoamericano de Lima, Perú. Sin embargo, detrás de ese presente soñado también aparece una dificultad enorme. La tucumana necesita reunir dinero para poder viajar y competir del 19 al 21 de junio en la categoría U20.