Brilló en los 21K Yerba Buena, domina el atletismo tucumano y necesita apoyo para representar al país en Lima

Resumen para apurados
- Valentina Velardez busca recaudar $690.000 para representar a Argentina en el Iberoamericano U20 de Lima en junio, tras consagrarse en los 10km de los 21K de Yerba Buena.
- La campeona nacional de 3.000 y 5.000 metros inició su carrera hace solo tres años. Su familia y el Sombra Team organizan rifas y un cross solidario para financiar su viaje.
- Como promesa del atletismo, su participación en Perú es clave para su proyección internacional. El caso visibiliza la falta de apoyo estatal que enfrentan atletas del interior.
El domingo, en los 21K Yerba Buena, Valentina Velardez volvió a demostrar que atraviesa el mejor momento de su carrera. La atleta de Concepción ganó los 10 kilómetros de la competencia y sumó otro resultado importante a una temporada marcada por títulos nacionales, mejoras de marcas y una noticia que cambió completamente su año: fue convocada para representar a la Argentina en el Iberoamericano de Lima, Perú. Sin embargo, detrás de ese presente soñado también aparece una dificultad enorme. La tucumana necesita reunir dinero para poder viajar y competir del 19 al 21 de junio en la categoría U20.
“Vine a disfrutar y a ver qué salía”, le dijo Velardez a LA GACETA después de quedarse con la prueba en Yerba Buena. Apenas unos días antes había brillado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde se consagró campeona nacional U20 en los 5.000 y en los 3.000 metros, confirmando el gran momento que atraviesa junto a su entrenador, Gustavo Herrera, del club de running Sombra Team.
“Estoy muy contenta, feliz por todo lo que venimos trabajando con el 'profe”, explicó la concepcionense, que a los 19 años ya aparece como una de las grandes promesas del atletismo argentino. En los 5.000 metros registró 17 minutos, dos segundos y 41 centésimas, antes de volver a imponerse en los 3.000 metros frente a atletas de todo el país.
Pero mientras llegaban los festejos también apareció una preocupación inesperada. La tucumana fue seleccionada para integrar la delegación argentina que competirá en Lima, aunque gran parte de los gastos deberá ser afrontada por los propios atletas.
Rifas y competencias para reunir el dinero
“Tenemos que conseguir cerca de $690.000 para viajar”, explicó. La noticia movilizó rápidamente a la familia, que comenzó a organizar rifas y distintas iniciativas para reunir el dinero. “No quiero dejar pasar esta oportunidad de representar a la Argentina”, sostuvo.
Por su parte, su equipo de atletismo organizó una jornada de cross running solidaria que se realizará el lunes 25, desde las 9.30, con el objetivo de recaudar fondos tanto para el viaje de Velardez al Iberoamericano de Lima como para Andrea Galván, que busca apoyo económico para disputar el Espartatlón de Grecia.
Sus inicios
Detrás de este presente de “Valen” también aparece una historia inesperada. Hace apenas tres años ni siquiera imaginaba convertirse en atleta profesional. Todo comenzó cuando acompañaba a su mamá a caminar y uno de los entrenadores observó sus condiciones físicas. “Fui al otro día, me gustó y me quedé”, recordó.
Desde entonces, el crecimiento fue acelerado. Llegaron los entrenamientos más exigentes, las competencias y más tarde los títulos nacionales. Hoy su nombre empieza a instalarse dentro del atletismo argentino por resultados, disciplina y proyección.
En Yerba Buena volvió a demostrarlo. Corrió gran parte de la prueba con tranquilidad y aceleró en los kilómetros finales para quedarse con la victoria. “Los primeros cinco kilómetros fui tranquila y después levanté un poquito”, explicó sobre la estrategia que utilizó.
A pesar de todo lo que viene logrando, Velardez mantiene un perfil bajo. “Me pone feliz todo lo que está pasando, aunque también da un poco de nervios”, reconoció. Como ocurre con muchos atletas del interior del país, gran parte de los gastos salen prácticamente a pulmón. Por eso hoy su gran objetivo no pasa solamente por seguir ganando carreras, sino también por encontrar la manera de llegar a Perú y cumplir uno de sus sueños.