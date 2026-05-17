Entre lágrimas y zapatillas embarradas: así se vivió la edición más emotiva de los 21K Yerba Buena

Ni la lluvia, ni el frío, ni el cielo completamente gris pudieron apagar la energía que se vivió este domingo en los 21k Yerba Buena. Desde mucho antes de la largada, la “Ciudad Jardín” empezó a transformarse en algo distinto: las avenidas dejaron atrás el ruido habitual de autos y motos para llenarse de runners haciendo la entrada en calor, familias buscando un lugar sobre las veredas y grupos enteros sacándose fotos antes de afrontar uno de los desafíos deportivos más convocantes. Lo que ocurrió durante toda la mañana fue mucho más que una carrera. Fue una verdadera fiesta colectiva atravesada por la emoción, el esfuerzo y las historias personales detrás de cada corredor.