Pesaba más de 135 kilos, no le interesaba el deporte, se sumó al running y festejó en los 21k Yerba Buena

“Yo la llevaba a entrenar y me sentaba a tomar mate en un banco, dándole la espalda al grupo porque no me gustaba correr, literalmente”, recordó Lucio. En aquel momento, entrenar parecía algo imposible para él. “Pesaba más de 135 kilos, me agitaba muchísimo y venía de muchos años de sedentarismo”, contó. Durante meses, la rutina fue exactamente la misma: Mariana entrenaba y él esperaba sentado mirando hacia otro lado. Hasta que una tarde apareció un hombre al que apenas conocía y le dijo algo que le quedó grabado para siempre.