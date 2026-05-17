“Hace años esperamos una pista”: el pedido de los atletas tucumanos tras la fiesta de los 21K Yerba Buena

La carrera no fue sencilla. El circuito de Yerba Buena volvió a mostrarse como uno de los más duros del calendario por sus desniveles constantes y la exigencia física que implica correr al pie del cerro. Quiroga sabía que el secreto estaba en no desgastarse antes de tiempo. “Había que mantener bien el ritmo porque es una distancia larga y el circuito es muy ondulado”, explicó. El tucumano aseguró que apostó gran parte de su estrategia a resistir los primeros kilómetros para aprovechar el tramo final, donde sabía que podía marcar diferencias desde la velocidad. “Confié mucho en el entrenamiento que venía haciendo”, contó.