“Hace años esperamos una pista”: el pedido de los atletas tucumanos tras la fiesta de los 21K Yerba Buena

Resumen para apurados
- Arón Quiroga ganó la media maratón 21K de Yerba Buena en Tucumán frente a corredores de élite nacionales, destacando el nivel local en una competencia de alta exigencia física.
- En un circuito de gran dificultad por sus desniveles, los atletas locales aprovecharon el triunfo para denunciar la falta de infraestructura y apoyo económico para competir fuera.
- El pedido histórico de una pista profesional busca igualar condiciones con otras provincias y fomentar el desarrollo de jóvenes talentos ante el crecimiento del running regional.
La fiesta de los 21K Yerba Buena volvió a tener acento tucumano. En una edición marcada por la presencia de atletas de elite de distintas provincias, el gran golpe lo dio Arón Quiroga, que logró quedarse con la media maratón más importante del norte argentino después de una carrera exigente, cargada de subidas, bajadas y un ritmo que obligó a administrar energías desde el primer kilómetro. Detrás suyo llegaron Alexis Corrias y Miguel Maza, mientras que entre los tucumanos también se destacó Rodrigo Godino, que volvió a meterse entre los mejores del evento y ratificó el crecimiento del running local.
“Uno quería que el triunfo quede acá en Tucumán”, reconoció Quiroga apenas terminó la carrera. Y la satisfacción parecía doble. No solamente por haber ganado en casa, sino también por hacerlo frente a corredores de altísimo nivel que llegaron desde distintos puntos del país. “A mí me motiva mucho cuando vienen atletas importantes a mi provincia porque eso no pasa habitualmente”, explicó. “Había corredores de Río Negro, Jujuy, Buenos Aires y Salta. Eso hace que uno tenga que dar todavía más”.
La carrera no fue sencilla. El circuito de Yerba Buena volvió a mostrarse como uno de los más duros del calendario por sus desniveles constantes y la exigencia física que implica correr al pie del cerro. Quiroga sabía que el secreto estaba en no desgastarse antes de tiempo. “Había que mantener bien el ritmo porque es una distancia larga y el circuito es muy ondulado”, explicó. El tucumano aseguró que apostó gran parte de su estrategia a resistir los primeros kilómetros para aprovechar el tramo final, donde sabía que podía marcar diferencias desde la velocidad. “Confié mucho en el entrenamiento que venía haciendo”, contó.
Sin embargo, detrás de la alegría del triunfo apareció rápidamente un tema que atraviesa hace años al atletismo tucumano. Tanto Quiroga como Godino coincidieron en que el crecimiento del running en la provincia necesita mayor apoyo por parte de las autoridades y mejores condiciones para entrenar.
“Todo esto lo hacemos prácticamente a pulmón”, explicó Quiroga. El atleta aseguró que muchas veces competir fuera de la provincia se vuelve imposible por los costos de inscripción, hospedaje y viajes. “Sin apoyo económico es muy difícil salir a competir afuera aunque tengas buen nivel”, sostuvo.
Y ahí apareció nuevamente uno de los reclamos históricos del atletismo tucumano: la falta de una pista profesional.
“Es un sueño que tenemos desde que yo era juvenil”, dijo Quiroga. “Hoy tengo 33 años y todavía seguimos esperando una pista para entrenar en igualdad de condiciones con otras provincias”. El campeón de los 21K remarcó que quizás ya no sea un beneficio para su generación, pero sí para los chicos que vienen detrás y que empiezan a crecer dentro del deporte. “Queremos que los más jóvenes tengan herramientas que nosotros nunca tuvimos”, señaló.
Godino también habló del crecimiento que viene teniendo el running en Tucumán y del enorme movimiento que se generó alrededor de las carreras de calle y trail running. “Está creciendo muchísimo”, afirmó. “Y eso motiva también porque viene una camada muy buena de corredores”.
El tucumano valoró especialmente lo que significa competir como local. “Acá la gente te conoce, te grita tu nombre y te alienta durante la carrera. Eso afuera no pasa”, explicó emocionado después de completar el recorrido.
El “Loco Larry” y el fenómeno runner
Entre los corredores más buscados de toda la mañana apareció Jorge Larry, que volvió a convertirse en uno de los personajes más queridos por el público runner. Durante toda la jornada fue frenado por corredores y familias que le pedían fotos, saludos y videos, tras su participación en la Maratón de Bostón.
“La verdad que me sorprende muchísimo el cariño de la gente”, contó. “Muchos me dicen que los inspiro o que los motivé a empezar a correr y para mí eso es una alegría enorme”.
Larry destacó especialmente el crecimiento que tuvieron los 21K Yerba Buena en las últimas ediciones y aseguró que el evento ya se transformó en una verdadera fiesta del running. “Cada año se supera”, afirmó. “Y correr en tu provincia siempre tiene una motivación especial”.
El corredor también dejó un mensaje para quienes todavía no se animan a empezar. “Correr te cambia muchísimo más que lo físico”, sostuvo. “Te ayuda en la vida, te fortalece mentalmente y te enseña a superar obstáculos”, cerró.