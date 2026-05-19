"Para nosotros es una final": la palabra de los jugadores de Atlético Tucumán antes del choque con Talleres

Además, remarcó la relevancia que tiene la Copa Argentina, catalogándola como uno de los grandes objetivos del plantel. “Nosotros nos planteamos el partido desde el primer día en que se definió que se iba a jugar, porque en un momento no se sabía bien la fecha ni el lugar. Mucho antes de que se confirmara ya nos veníamos entrenando para este momento. Para nosotros la Copa Argentina es una final, es muy importante. Vamos a hacer todo lo posible para sacar el partido adelante”, afirmó el tucumano, quien a nivel individual destacó que se tratará de su debut absoluto en el certamen: “Desde el primer momento en que supe que me iba a tocar, ya me planté el partido en la cabeza”.