"Para nosotros es una final": la palabra de los jugadores de Atlético Tucumán antes del choque con Talleres
Leonel Vega y Franco Nicola palpitaron el trascendental cruce de este miércoles en Rosario y aseguraron que el plantel buscará aprovechar el envión del triunfo contra River para avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán enfrenta este miércoles a Talleres por 16avos de la Copa Argentina en Rosario. El plantel de Falcioni busca avanzar tras vencer a River para cerrar bien el semestre.
- Tras un inicio de 2026 con bajo rendimiento, el equipo mostró una mejoría táctica reciente. Los volantes Vega y Nicola consideran el duelo una final para consolidar el nuevo esquema.
- El triunfo ratificaría la recuperación del Decano antes del receso por el Mundial. Clasificar permitirá mantener la doble competencia y renovar las expectativas para el fin de año.
El duelo de los 16avos de final de la Copa Argentina marcará esta tarde el final del primer semestre del año paraAtlético Tucumán. Un 2026 hasta ahora poco convincente desde el rendimiento y los números pero que, sobre el cierre, dejó un resquicio de esperanza para lo que se viene. Si con Banfield insinuó una mejoría y contra River terminó de desplegarla, este miércoles, frente a Talleres desde las 17 en el estadio Marcelo Bielsa, tiene la oportunidad de ratificar la levantada antes del receso mundialista.
Los protagonistas son conscientes del momento. “Contra Banfield hicimos casi todo bien, sólo que en el último tramo nos quedamos un poco y nos pudieron empatar. En lo grupal venimos con ese envión de haberle ganado a River; creo que eso nos ayudó muchísimo y hoy en día los ánimos son otros. Pero ya veníamos haciendo un trabajo en el que se notaba el ritmo y el juego. Llegamos bien para el partido de hoy; vamos a buscar que salga todo bien y seguramente va a ser así”, analizó Leonel Vega, el "5" que se ganó un lugar a fuerza de buenas actuaciones en el esquema de Julio César Falcioni y será titular esta tarde.
Sin embargo, el volante también fue autocrítico al hacer un balance general de lo que va del año: “Obviamente no nos olvidemos del torneo, que no fue tan bueno. Pero esa última victoria nos sirvió para hacernos más fuertes como grupo, tanto fuera como dentro de la cancha, que es algo muy importante para nosotros”.
Además, remarcó la relevancia que tiene la Copa Argentina, catalogándola como uno de los grandes objetivos del plantel. “Nosotros nos planteamos el partido desde el primer día en que se definió que se iba a jugar, porque en un momento no se sabía bien la fecha ni el lugar. Mucho antes de que se confirmara ya nos veníamos entrenando para este momento. Para nosotros la Copa Argentina es una final, es muy importante. Vamos a hacer todo lo posible para sacar el partido adelante”, afirmó el tucumano, quien a nivel individual destacó que se tratará de su debut absoluto en el certamen: “Desde el primer momento en que supe que me iba a tocar, ya me planté el partido en la cabeza”.
Por último, se refirió al apoyo de los cientos de hinchas decanos que viajarán a Rosario. “Seguramente mucha gente no va a poder ir porque es un día de semana y el horario es complicado; capaz que si se jugaba un fin de semana viajaba mucha más gente. Si hubiese sido en Santiago del Estero creo que tendríamos una locura de hinchas, pero se dio así, tocó ahí en Rosario y la gente va a apoyar igual. De eso no tengo dudas”, cerró Vega.
Un poco más adelante y a su izquierda se ubicará el uruguayo Franco Nicola, quien también se convirtió en una fija para el "Emperador" a base de continuidad y goles importantes. “Al principio me tocó esperar, entender lo que pedía el técnico y adaptarme al ritmo. Sabía que si seguía trabajando, la oportunidad iba a llegar. Creo que me gané el lugar con trabajo, constancia y estando siempre preparado. El entrenador me dio confianza y eso para mí fue fundamental”, remarcó el zurdo.
Además, se refirió a su aporte reciente en la red: “Trato de ayudar desde la intensidad, la presión y el sacrificio. Obviamente los goles contra Aldosivi y Banfield fueron importantes, pero lo principal es que el equipo funcione bien”. Al igual que Vega, Nicola eligió darle el carácter de final al encuentro decisivo de esta tarde: “Sabemos lo que nos jugamos. No hay margen para relajarse. Hay que jugarlo con mucha concentración”.
Así, Atlético se prepara para su última función antes del descanso. Dentro del plantel se celebra que los ánimos se hayan elevado tras el último triunfo sobre el Millonario. Ahora, el desafío será ratificar que lo que pasó aquel día en Núñez no fue sólo un espejismo, sino una señal concreta y un paso serio en la evolución del equipo, que buscará despedir el primer semestre con otra alegría y mantener al club con doble competencia de cara al resto del año.