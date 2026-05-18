La única modificación que evalúa Falcioni para enfrentar a Talleres por Copa Argentina

Atlético Tucumán ya tiene casi todo listo para afrontar el compromiso que cerarrá este semestre. Con el objetivo de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, el equipo dirigido por Julio César Falcioni ajusta los últimos detalles para el duelo de este miércoles, desde las 17, frente a Talleres en el estadio Marcelo Alberto Bielsa, casa de Newell’s. Para este cruce decisivo, el "Emperador" mantendrá la base que viene de vencer a River en Nuñez, aunque se verá obligado a realizar una modificación en la estructura defensiva.