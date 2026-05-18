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La única modificación que evalúa Falcioni para enfrentar a Talleres por Copa Argentina

El DT mantendría la base que venció a River en el Monumental, aunque deberá realizar un cambio obligado en la línea defensiva.

La única modificación que evalúa Falcioni para enfrentar a Talleres por Copa Argentina
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julio Falcioni dispondrá el ingreso de Luciano Vallejo por el lesionado Gastón Suso en Atlético Tucumán ante Talleres, este miércoles en Rosario, por la Copa Argentina.
  • Tras vencer a River, el Decano mantiene su base salvo por la baja de Suso por lesión. El equipo entrena hoy en Tucumán y viaja en vuelo chárter para buscar el pase a octavos.
  • El triunfo clasificaría al equipo antes del receso invernal. El duelo ante un Talleres con mando interino representa una oportunidad clave para cerrar el semestre con éxito.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán ya tiene casi todo listo para afrontar el compromiso que cerarrá este semestre. Con el objetivo de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, el equipo dirigido por Julio César Falcioni ajusta los últimos detalles para el duelo de este miércoles, desde las 17, frente a Talleres en el estadio Marcelo Alberto Bielsa, casa de Newell’s. Para este cruce decisivo, el "Emperador" mantendrá la base que viene de vencer a River en Nuñez, aunque se verá obligado a realizar una modificación en la estructura defensiva.

La única variante en el "11" titular sería el ingreso de Luciano Vallejo en reemplazo de Gastón Suso. El experimentado defensor central fue baja sensible tras sufrir la rotura de ligamentos en su rodilla, por la cual ya fue intervenido quirúrgicamente con éxito en Buenos Aires. De esta manera, el juvenil Vallejo tendrá la responsabilidad de custodiar la zaga en un partido que promete ser de alta intensidad, dada la urgencia del rival cordobés por revertir su presente institucional.

La agenda del plantel para este martes está cargada. Los jugadores cumplirán con su última sesión de entrenamiento a partir de las 9:30 en el complejo Ojo de Agua, donde se realizarán trabajos tácticos y de pelota parada. Tras finalizar la práctica, Falcioni oficializará la lista de los 23 convocados que integrarán la delegación. La logística de viaje está estipulada para las 17.45, momento en que el grupo partirá rumbo a Rosario en un vuelo chárter para minimizar el desgaste físico previo al encuentro.

El partido contará con el arbitraje de Andrés Gariano y representa una oportunidad inmejorable para el "Decano" de  capitalizar el desconcierto de un Talleres que arriba con mando interino. Con la lista de viajeros casi definida y el equipo prácticamente confirmado, el conjunto de 25 de Mayo y Chile buscará dar el golpe en Rosario y asegurar su lugar entre los mejores 16 equipos del certamen federal antes del receso invernal.

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