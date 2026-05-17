La estadística de Julio César Falcioni que ilusiona a Atlético Tucumán en la Copa Argentina

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán enfrenta a Talleres este miércoles en Rosario por los 16avos de la Copa Argentina, buscando avanzar de fase liderado por la exitosa trayectoria de Julio César Falcioni.
- Falcioni ostenta 19 clasificaciones en 27 partidos y fue el primer campeón del torneo. Su llegada busca revertir la racha de eliminaciones prematuras del Decano en los últimos años.
- Un triunfo posicionaría a Atlético ante el ganador de Independiente-Unión. El éxito validaría el proceso de Falcioni en un cuadro de alta exigencia camino a las fases definitorias.
El cruce de este miércoles frente a Talleres, por los 16avos de final de la Copa Argentina, exhibirá a un Atlético Tucumán urgido de protagonismo en el certamen federal y a un cuerpo técnico liderado por un experimentado entrenador en este tipo de formatos de eliminación directa. Para Julio César Falcioni, el encuentro en el estadio Marcelo Bielsa representará una nueva oportunidad de revalidar una de las estadísticas más regulares entre los entrenadores del fútbol argentino.
El actual director técnico del "Decano" cuenta con un amplio recorrido en la competencia. Falcioni no sólo participó de gran parte de las ediciones del torneo desde su relanzamiento en la temporada 2011/12, sino que ostenta el logro de haber sido el primer entrenador campeón del certamen tras la reestructuración, cuando al frente de Boca venció en la final a Racing 2-1 en San Juan, con goles de Santiago Silva y Lucas Viatri.
La estadística del "Emperador" en la Copa Argentina
A lo largo de su trayectoria en la Copa Argentina, Falcioni dirigió 27 compromisos en el cuadro principal, con un saldo de 19 clasificaciones y nueve eliminaciones. En este lapso, estuvo al frente de siete instituciones diferentes en 12 ediciones del certamen (sin contar el proceso actual): Boca, All Boys, Quilmes, Banfield (al que dirigió en seis ocasiones), Independiente (en dos ediciones), Colón y Atlético.
Además del título obtenido con el "Xeneize", registra campañas destacadas con planteles de menores recursos. En la temporada 2012/13, llevó a All Boys hasta las semifinales, instancia en la que cayó por penales contra Arsenal de Sarandí, que posteriormente se coronaría campeón. Su antecedente más cercano en fases avanzadas se remonta a 2022, edición en la que alcanzó los cuartos de final al mando de Independiente. En total, sobre las 12 ediciones disputadas, logró superar la barrera de los octavos de final en seis oportunidades.
El registro reciente de Atlético
La regularidad de Falcioni contrasta con las dificultades que ha tenido el “Decano” para consolidarse en el torneo durante la última década. El punto más alto de la institución se registró en 2017, cuando el equipo dirigido por Ricardo Zielinski llegó a la final en Mendoza, en la que cayó derrotado por 2-1 frente al River de Marcelo Gallardo.
Sin embargo, en las últimas ediciones el camino siempre se cortó prematuramente, con eliminaciones consecutivas contra Newell’s y Colón en 16avos durante 2018 y 2019, seguidas por caídas en 32avos frente a River e Independiente, sumado al duro golpe contra Estudiantes de Río Cuarto en 2023 y la reciente despedida contra Gimnasia La Plata en 16avos durante 2024. La última, en 2025, fue tal vez una de las más dolorosas:tras vencer a Boca en segunda ronda, perdió un partido parejísimo con Newell´s en octavos, siendo su mejor actuación en los últimos años.
El panorama en el cuadro de la llave
El camino que asoma en el horizonte para el conjunto de 25 de Mayo y Chile presenta un alto nivel de exigencia, quedando ubicado en uno de los sectores más complejos del cuadro.
En caso de superar a Talleres, deberá medirse en octavos de final contra el ganador del cruce entre Independiente y Unión, programado para el viernes 22 de mayo a las 20 en Rosario.
Más adelante, en unos eventuales cuartos de final, la llave incluye posibles rivales como River, Aldosivi, Independiente Rivadavia y Tigre; mientras que en la antesala de una hipotética semifinal aparecen competidores de peso como Estudiantes, Lanús, Rosario Central y Huracán.
Más allá de todo, la atención está puesta en el duelo con Talleres. Frente a un rival que llega en un escenario de reestructuración tras la salida de su entrenador y la reciente eliminación en el clásico cordobés, la oportunidad de avanzar se presenta directa. Con la experiencia de Falcioni en el banco y el registro histórico de 2017 como antecedente, el “Decano" buscará cerrar el primer semestre del año con una clasificación en Rosario.