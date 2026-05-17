La estadística de Julio César Falcioni que ilusiona a Atlético Tucumán en la Copa Argentina

Sin embargo, en las últimas ediciones el camino siempre se cortó prematuramente, con eliminaciones consecutivas contra Newell’s y Colón en 16avos durante 2018 y 2019, seguidas por caídas en 32avos frente a River e Independiente, sumado al duro golpe contra Estudiantes de Río Cuarto en 2023 y la reciente despedida contra Gimnasia La Plata en 16avos durante 2024. La última, en 2025, fue tal vez una de las más dolorosas:tras vencer a Boca en segunda ronda, perdió un partido parejísimo con Newell´s en octavos, siendo su mejor actuación en los últimos años.