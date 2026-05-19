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Marley rompió el silencio y se animó a hablar de los rumores que lo alejan de Santiago del Moro

La premiación de los Martín Fierro enfrentó personalidades que históricamente los medios y los rumores pusieron en veredas contrapuestas.

Marley rompió el silencio y se animó a hablar de los rumores que lo alejan de Santiago del Moro
Foto: Aptra - Telefe
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En los premios Martín Fierro, Marley y Santiago del Moro desmintieron rumores de enemistad. Ambos conductores mostraron cordialidad y respeto mutuo durante la gala de Telefe.
  • El acercamiento ocurrió tras meses de especulaciones sobre una supuesta rivalidad. Del Moro saludó a Marley desde el escenario, y este último lo invitó a viajar para su programa.
  • Este gesto busca neutralizar tensiones mediáticas y fortalecer la imagen de unidad entre las figuras del canal, abriendo la puerta a futuras colaboraciones profesionales.
Resumen generado con IA

Hace meses, desde que Santiago del Moro empezó con sus conducciones en el prime time, los rumores lo enemistaron con Marley. Pareciera ser que, naturalmente, los conductores dentro de un mismo horario deben enemistar al público. Pero este lunes por la noche, en la entrega de los premios Martín Fierro, el conductor de “Gran Hermano” tuvo un gesto de fraternidad que le fue correspondido.

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Santiago del Moro fue el conductor de la gala y Marley uno de los invitados. Mientras saludaba a los recién llegados en las mesas, Del Moro hizo referencia directa al supuesto conflicto que los separó. “Pará que lo ubiquen a Marley”, dijo en referencia a las tomas de las cámaras. “Lo saludo, que después dicen que no lo saludo. Está con la ‘Griega’ (Vicky Xipolitakis), ¡hola Vicky, hola Marley!”, dijo desde el escenario.

Más tarde, cuando Marley subió al estrado para recibir el premio a Mejor Programa de Viajes y Turismo, el gesto fue devuelto. “¡Felicitaciones, chicos! Más que merecido”, saludó Del Moro a su par. En respuesta, Marley aseguró que invitaría a su compañero de conducción a participar en su programa. Aunque ambos intentaron poner paños fríos a la situación, las repercusiones no demoraron en llegar.

Marley habló de Santiago del Moro detrás de escena

Al recibir la estatuilla, Marley fue abordado por los movileros de “Desayuno Americano”, el programa conducido por Pamela David. Allí le consultaron por diversas polémicas de la noche, entre ellas, el conflicto con Del Moro. “Yo nunca tuve problema con él; yo no tengo drama, nunca me peleé”, dijo Marley sincero y entre risas, reconociendo lo ajeno que le resultaba el planteo.

Pero más tarde sembró una pequeña duda. Es que Marley dijo desconocer si Del Moro tiene, o no, algún problema personal con él. Ante la consulta de una imitación a su rol como conductor, Marley se desentendió. “Él ya es Santiago del Moro, él ya tiene su propia personalidad. Somos muy distintos, así que no pasa nada”, contestó.

Por último, en el cierre de Marley para las cámaras, dejó una promesa futura. Anticipó que la producción de su programa invitará al actual conductor de “Gran Hermano” para hacer un viaje juntos. “Quiere viajar en ‘Por el mundo’, así que lo vamos a invitar y, si viene, todo bien”, cerró Marley.

Temas Santiago del MoroAlejandro "Marley" Wiebe
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