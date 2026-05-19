Marley rompió el silencio y se animó a hablar de los rumores que lo alejan de Santiago del Moro

Santiago del Moro fue el conductor de la gala y Marley uno de los invitados. Mientras saludaba a los recién llegados en las mesas, Del Moro hizo referencia directa al supuesto conflicto que los separó. “Pará que lo ubiquen a Marley”, dijo en referencia a las tomas de las cámaras. “Lo saludo, que después dicen que no lo saludo. Está con la ‘Griega’ (Vicky Xipolitakis), ¡hola Vicky, hola Marley!”, dijo desde el escenario.