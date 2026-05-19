Mirtha Legrand recibió su Martin Fierro número 34 y emocionó a todos con un anuncio sobre sus 100 años

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand ganó su Martín Fierro número 34 por Labor Periodística en 'La Noche de Mirtha' durante la gala en el Hotel Hilton, reafirmando su vigencia en la televisión argentina.
- Tras dudas sobre su presencia, la diva se impuso en su terna y fue ovacionada de pie. El premio reconoce su labor del último año y se suma a una colección histórica de estatuillas.
- Legrand emocionó al anunciar que asistirá a la ceremonia de 2025 para celebrar sus 100 años. Su compromiso laboral marca un precedente de longevidad único en el espectáculo mundial.
Antes de siquiera comenzar la gala, Mirtha Legrand sentenció que no se iría de la entrega de los Premios Martín Fierro con las manos vacías. Con esa seguridad fue que recibió la estatuilla en una nueva edición de la premiación, aunque esta última cita tuvo un condimento especial. De pie a pocos centímetros de su asiento, con 99 años y afuera un frío que provocaba escozor, la “Chiqui” agradeció el reconocimiento, recorrió su largo trayecto y afirmó que el año que viene tampoco habrá inasistencias.
El desarrollo de la noche continuó con la resolución de la terna a "Mejor Labor Periodística", en la que competía con Carolina Amoroso de Telenoche y Soledad Larghi de América Noticias. Pronto, Santiago del Moro reveló el nombre detrás de la tarjeta. Su trabajo periodístico en “La Noche de Mirtha” se había consagrado como el más destacado, algo que en el recinto del Hotel Hilton se celebró con aplausos y vítores ininterrumpidos. Sus compañeras de categoría también la ovacionaron de pie.
Una estatuilla más a una colección de decenas
Aunque hasta último momento no se supo con certeza si la gran diva sería parte de la celebración, la conductora se presentó ataviada con un vestido de Claudia Cosano que enfatizó era “divino”. De tonalidades violáceas y con pedrería incrustada, la legendaria presentadora destacó en la entrevista previa y en el resto de la gala. Fue en ese momento de preámbulo en el que ya se mostraba emocionada: “He trabajado mucho todo el año y estoy muy feliz de hacer mi programa”, aclaró. Acto seguido afirmó: “Algo me voy a llevar”.
Y así fue. Tras recibir el premio en medio de ovaciones, Mirtha se mostró visiblemente emocionada. Comenzó con una curiosidad interesante: “El otro día me levanté y fui a mi escritorio a ver cuántos Martín Fierro tenía”. A modo de “quiz”, la actriz consultó al público cuántos creían que era el número, a lo que ella afirmó que eran nada menos que 34 estatuillas a lo largo de su carrera. “Cada año me da más placer estar aquí con todos ustedes, una noche de gloria”, profundizó Legrand.
El futuro de la gran diva de la televisión
“Cada vez vengo porque me fascina estar con actores, con mis colegas”, mencionó la actriz que, sumando una nueva presencia en su historial, llegó a una nueva edición de los Martín Fierro clásicos, los que premian lo mejor de la producción televisiva de la temporada anterior. “Soy como el Martín, soy de fierro”, afirmó entre aplausos y agregó: “Mientras tenga salud, voy a seguir, no se van a librar de mí”.
La conductora también destacó el cariño de sus colegas y aseguró que seguirá asistiendo a las ceremonias mientras pueda hacerlo. “El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo para recibir el afecto de todos mis colegas”, sostuvo la diva de la televisión argentina. Durante su discurso tras conseguir este lunes el galardón, Legrand también felicitó a las otras concursantes. “Son excelentes”, le dedicó a Amoroso y Larghi. Después de también mencionar a los otros integrantes de su mesa y felicitar al conductor, Legrand se retiró “muy feliz”, repitiendo que “ella era de fierro”.