Mirtha Legrand recibió su Martin Fierro número 34 y emocionó a todos con un anuncio sobre sus 100 años

Una estatuilla más a una colección de decenas

Aunque hasta último momento no se supo con certeza si la gran diva sería parte de la celebración, la conductora se presentó ataviada con un vestido de Claudia Cosano que enfatizó era “divino”. De tonalidades violáceas y con pedrería incrustada, la legendaria presentadora destacó en la entrevista previa y en el resto de la gala. Fue en ese momento de preámbulo en el que ya se mostraba emocionada: “He trabajado mucho todo el año y estoy muy feliz de hacer mi programa”, aclaró. Acto seguido afirmó: “Algo me voy a llevar”.