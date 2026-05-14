Pampita se habría reconiciliado con Martín Pepa: el filoso comentario de Moria Casán

Resumen para apurados
- Pampita Ardohain y Martín Pepa se mostraron juntos en un restaurante de Recoleta tras anunciar su ruptura hace cinco días, confirmando así su reconciliación ante los medios.
- La pareja fue vista en el restaurante Sottovoce con los hijos de la modelo. Esto ocurre apenas una semana después de que Pampita confirmara públicamente que se habían separado.
- Moria Casán criticó la reconciliación tildándola de estrategia publicitaria. El hecho reaviva el debate mediático sobre la exposición y los tiempos de las parejas de la farándula.
Después de varios días de rumores y especulaciones, Pampita Ardohain y Martín Pepa volvieron a mostrarse juntos públicamente tras confirmar su reconciliación. La pareja fue fotografiada durante una salida nocturna en el barrio porteño de Recoleta, apenas días después de haber anunciado la separación.
La modelo asistió acompañada por Benicio y Beltrán, dos de los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, mientras que el polista mantuvo un perfil más reservado ante la presencia de la prensa.
La primera salida de Pampita y Martín Pepa tras la reconciliación
La pareja eligió cenar en Sottovoce, uno de los restaurantes más reconocidos de la zona. A la salida del lugar, Pampita se detuvo unos minutos para hablar brevemente con los medios que aguardaban afuera, mientras que Martín Pepa evitó hacer declaraciones y se dirigió directamente hacia su vehículo.
La reconciliación sorprendió al mundo del espectáculo porque apenas cinco días antes la modelo había confirmado públicamente la ruptura. En aquel momento, aseguró que “no pasó nada malo” y explicó que ambos habían decidido seguir caminos separados, aunque conservando “los buenos recuerdos”.
Las imágenes de la cena juntos terminaron alimentando nuevamente las versiones sobre una segunda oportunidad en la relación.
El filoso comentario de Moria Casán sobre la reconciliación
El regreso de la pareja no pasó desapercibido en los programas de espectáculos y una de las voces más contundentes fue la de Moria Casán.
Durante el programa La mañana con Moria, La One puso en duda la ruptura y lanzó una crítica cargada de ironía: “Pampita y Pepa van y vienen. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Qué es este caos mediático? Están jugando con nosotros”. Además, agregó: “Marketineros. Esto es una estrategia, un poquito de ajedrez. Todo berreta”.
Moria también dio su visión sobre el supuesto distanciamiento y deslizó que la separación podría haber estado relacionada únicamente con la distancia geográfica entre ambos. “Estar separada puede ser separada a distancia. ¿Por qué tiene que estar separada en el amor?”, comentó.
Con su estilo provocador, la conductora también bromeó sobre la dinámica de la pareja: “Toman aviones, cruzan océanos, el otro cuida caballos, clona yeguas… se la pasan en un hípico”.