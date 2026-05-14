Pampita se habría reconiciliado con Martín Pepa: el filoso comentario de Moria Casán

Durante el programa La mañana con Moria, La One puso en duda la ruptura y lanzó una crítica cargada de ironía: “Pampita y Pepa van y vienen. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Qué es este caos mediático? Están jugando con nosotros”. Además, agregó: “Marketineros. Esto es una estrategia, un poquito de ajedrez. Todo berreta”.