Se entregan los premios Martín Fierro con polémica en nominaciones

La televisión argentina vivirá hoy una de sus noches más esperadas en todo el año con una nueva edición de los premios Martín Fierro, el tradicional reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) a las producciones y figuras más destacadas de 2025. La ceremonia se realizará en el hotel Hilton de Puerto Madero y contará con la conducción de Santiago del Moro.