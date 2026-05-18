Se entregan los premios Martín Fierro con polémica en nominaciones

La televisión argentina vivirá hoy una de sus noches más esperadas en todo el año con una nueva edición de los premios Martín Fierro, el tradicional reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) a las producciones y figuras más destacadas de 2025. La ceremonia se realizará en el hotel Hilton de Puerto Madero y contará con la conducción de Santiago del Moro.
La gala comenzará oficialmente a las 21, aunque desde las 19 se podrá seguir la clásica alfombra roja con entrevistas, looks y la llegada de artistas, conductores y periodistas.
La transmisión estará a cargo de Telefe y también podrá verse vía streaming a través de YouTube y Twitch en los canales digitales de la señal. ￼
Entre los programas y figuras que aparecen como favoritos se destacan “MasterChef Celebrity”, “La voz ausente” y “AMIA”, además de conductores como Susana Giménez, Mirtha Legrand y Guido Kaczka. En ficción, “La voz ausente” encabeza varias ternas, mientras que actores como Benjamín Vicuña y César Bordón competirán en categorías principales. ￼
La edición número 54 de los Martín Fierro promete homenajes, momentos emotivos y la expectativa habitual por conocer quién se quedará con el ansiado Martín Fierro de Oro.
Las nominaciones a esos premios, eso sí, volvieron a generar fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo. Aunque la categoría de mejor conducción masculina incluye nombres reconocidos de la televisión actual, la controversia se instaló rápidamente por los conductores que quedaron afuera de la lista.
Entre los nominados aparecen Darío Barassi, Iván de Pineda, Guido Kaczka, Santiago del Moro y Nico Occhiato. Sin embargo, las mayores críticas apuntaron a la ausencia de Mario Pergolini y Marley.
El regreso de Mario Pergolini a la televisión había generado expectativa tras varios años alejado de la pantalla. Con su ciclo Otro día perdido, el ex conductor de Caiga Quien Caiga volvió con entrevistas, humor y figuras destacadas.
Pese a eso, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) no lo incluyó entre los candidatos a mejor conductor. La decisión llamó la atención porque el programa sí obtuvo varias nominaciones en otras categorías, como producción integral, dirección y humor.
Críticas
Para muchos, la exclusión podría estar vinculada a las críticas que Pergolini realizó en distintas oportunidades contra los premios y la industria televisiva.
Otra de las ausencias que generó debate fue la de Marley, aunque su programa Por el mundo sí figura entre los nominados. La actriz Florencia Peña cuestionó públicamente la decisión durante una entrevista televisiva y aseguró que el premio “perdió credibilidad”. Además, deslizó supuestas diferencias entre Marley y Santiago del Moro.
Sus declaraciones derivaron en un fuerte cruce con Luis Ventura, presidente de APTRA, quien respondió con una polémica alusión a los videos íntimos de la actriz que se difundieron años atrás.
Peña rechazó los dichos de Ventura y recordó el difícil momento personal que atravesó años atrás tras la difusión de ese material privado. La actriz calificó las declaraciones como una falta de respeto y exigió que Ventura le pida disculpas públicas.
Las nominaciones a los Premios Martín Fierro suelen generar debates todos los años, pero en esta oportunidad las críticas estuvieron enfocadas principalmente en las ausencias y en las tensiones internas del ambiente televisivo.
Mientras la discusión sigue creciendo en redes sociales y programas de espectáculos, la ceremonia vuelve a quedar envuelta en cuestionamientos sobre los criterios de selección y la representatividad de las figuras nominadas.