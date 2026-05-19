Quién es Dante, el nieto de Moria Casán que sorprendió en los Martín Fierro

Resumen para apurados
- Moria Casán asistió a los premios Martín Fierro 2026 acompañada por su nieto Dante, de 11 años, quien debutó en la alfombra roja del Hotel Hilton tras solicitarlo expresamente.
- El hijo de Sofía Gala lució un traje de lana sastrera, mientras la diva vistió una pieza de cien metros de tela de Pucheta Paz, destacando por su estilo vanguardista y disruptivo.
- La presentación oficial de Dante en los medios marca el inicio de una nueva generación en la dinastía Casán, consolidando el legado de 'La One' en el espectáculo argentino.
La icónica vedette Moria Casán capturó todas las miradas en la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2026 al presentarse acompañada por su nieto Dante, el hijo de Sofía Gala y Julián Della Paolera. Durante la gran gala que celebra a las figuras de la televisión y la radio argentinas, "La One" exhibió con orgullo ante las cámaras al joven, quien lució un vestido elegante de gala complementado con anteojos de sol.
Previo a su ingreso al salón principal del Hotel Hilton, la diva dialogó con los conductores Iván de Pineda y Josefina Ansa sobre el extravagante vestuario elegido para la ocasión. Fiel a su estilo disruptivo, la celebridad definió su vestimenta como algo superior a un simple montaje o una producción convencional, describiéndola formalmente como una verdadera puesta en escena, una escenografía viviente y una instalación artística.
El gran vestido de diseñador de llevaba Moria Casán
La diva detalló que la confección de su imponente pieza textil demandó más de cien metros de tela. Fiel a su estilo vanguardista, aclaró que, debido a las magnitudes del diseño, utilizaría este modelo de manera exclusiva para la recepción y la presentación ante las cámaras; de este modo, optó por cambiarse luego y lucir otra vestimenta con el fin de disfrutar la velada con mayor comodidad. Los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz idearon una estrategia de moda doble, confeccionando dos cambios rotundos que combinaron el dramatismo escénico con la sastrería moderna.
Por otra parte, la conductora de La Mañana con Moria (eltrece), quien además figuraba entre las nominadas en el rubro de Labor en Conducción Femenina, eligió asistir al evento junto a su nieto Dante. El niño, de 11 años de edad, mantiene una cercanía directa con el mundo del espectáculo desde su nacimiento debido a su entorno familiar.
Cómo se ve hoy el nieto de Moria Casán
La One reveló durante la transmisión que el propio niño le había pedido explícitamente formar parte de la gala: “Ya quería venir”. Para su primera alfombra roja el Atelier Pucheta Paz ideó un traje clásico de dos piezas en crepe francés negro, adaptando la impronta de la firma a una versión infantil contemporánea.
"El conjunto de Dante es una sastrería de dos piezas, que cuenta con un saco cruzado en negro, de 6 botones, hecho en lana sastrera, con una solapa lustrosa de corte recto, que diseñamos pensando en que tenga una convivencia entre sastrería oversize y recta, sobre todo tomando en cuenta la edad que tiene. Es un niño", dijo el mismo Gustavo Pucheta sobre su creación.