Quién es Dante, el nieto de Moria Casán que sorprendió en los Martín Fierro

El gran vestido de diseñador de llevaba Moria Casán

La diva detalló que la confección de su imponente pieza textil demandó más de cien metros de tela. Fiel a su estilo vanguardista, aclaró que, debido a las magnitudes del diseño, utilizaría este modelo de manera exclusiva para la recepción y la presentación ante las cámaras; de este modo, optó por cambiarse luego y lucir otra vestimenta con el fin de disfrutar la velada con mayor comodidad. Los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz idearon una estrategia de moda doble, confeccionando dos cambios rotundos que combinaron el dramatismo escénico con la sastrería moderna.