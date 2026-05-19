Debate en Diputados: proponen focalizar los subsidios al gas

La Cámara de Diputados se prepara para debatir mañana un proyecto de ley impulsado por el oficialismo que busca reformar de manera integral el régimen de subsidios de Zonas Frías. La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de mayoría de las comisiones, tiene como propósito ordenar el financiamiento del sistema energético y concentrar la asistencia estatal exclusivamente en los hogares más vulnerables. A través de esta medida, el Ejecutivo pretende corregir las distorsiones fiscales y de distribución surgidas tras la última ampliación del beneficio realizada en 2021.