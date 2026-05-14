La oposición en Diputados busca adhesiones para interpelar a Adorni

En simultáneo, el fiscal federal Gerardo Pollicita sumó testimonios relevantes en la causa que afecta directamente al ministro coordinador. José Luis Rodríguez, propietario de una finca en el country Indio Cuá, declaró ante la justicia que Adorni pagó U$S15.600 en efectivo por un alquiler temporario de 13 meses. Según el testigo, esta estadía se prolongó debido a las demoras en las reformas de otra propiedad que el funcionario adquirió en Exaltación de la Cruz por un valor de U$S120.000, un movimiento de fondos que está bajo la lupa judicial. El testimonio de Rodríguez coincide con lo declarado previamente por el contratista Matías Tabar, encargado de las obras en la nueva casa de Adorni. Tabar aseguró bajo juramento que las reformas demandaron una inversión cercana a los U$S245.000, los cuales habrían sido abonados íntegramente en efectivo y sin la emisión de facturas legales.