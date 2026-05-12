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Alianza estratégica: Tucumán y el Estado de Paraná reforzaron su integración productiva y cultural

"Nuestra misión es intercambiar conocimientos técnicos, ya que compartimos condiciones climáticas y producciones prácticamente idénticas", destacó Orlando Moisés Fischer Pessuti, jefe de la delegación brasileña.

Alianza estratégica: Tucumán y el Estado de Paraná reforzaron su integración productiva y cultural
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Sergio Mansilla recibió en la Legislatura de Tucumán a una delegación de Paraná, Brasil, para fortalecer la integración comercial y productiva regional esta semana.
  • Es respuesta a una misión tucumana a Brasil en 2024. Buscan intercambiar técnicas sobre cultivos de limón y caña, sumado al modelo de desarrollo urbanístico de Curitiba.
  • La alianza busca potenciar el desarrollo regional y abrir mercados para nuevos productos, consolidando un vínculo estratégico que trasciende lo comercial dentro del Mercosur.
Resumen generado con IA

La Legislatura de Tucumán fue sede de un nuevo encuentro clave para la integración regional. El presidente subrogante del cuerpo, Sergio Mansilla, recibió a una misión oficial del Gobierno de Paraná (Brasil), con el objetivo de profundizar los lazos comerciales y el intercambio de experiencias de gestión entre ambas regiones.

La visita fue una respuesta a la misión institucional que autoridades tucumanas realizaron a Brasil a principios de 2024. Durante el encuentro, se destacaron las similitudes productivas entre Tucumán y Paraná, centradas en cultivos como el limón y la caña de azúcar, además del interés mutuo por la producción de café. 

"Nuestra misión es intercambiar conocimientos técnicos, ya que compartimos condiciones climáticas y producciones prácticamente idénticas", destacó Orlando Moisés Fischer Pessuti, jefe de la delegación brasileña.

Por su parte, el legislador Christian Rodríguez, presidente de la comisión de Mercosur, resaltó el impacto de este vínculo: "A partir de la visita que realizamos con el vicegobernador Miguel Acevedo, iniciamos una relación que no solo abarca lo comercial, sino también el desarrollo urbanístico, tomando como modelo a Curitiba, una de las plazas más importantes de la región", aseguró.

Del encuentro participaron también el vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Toscano, y el legislador Rolando Alfaro, junto a una nutrida comitiva de técnicos brasileños de las áreas de agricultura, industria y comercio.

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