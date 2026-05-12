Alianza estratégica: Tucumán y el Estado de Paraná reforzaron su integración productiva y cultural

Por su parte, el legislador Christian Rodríguez, presidente de la comisión de Mercosur, resaltó el impacto de este vínculo: "A partir de la visita que realizamos con el vicegobernador Miguel Acevedo, iniciamos una relación que no solo abarca lo comercial, sino también el desarrollo urbanístico, tomando como modelo a Curitiba, una de las plazas más importantes de la región", aseguró.