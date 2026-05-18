Esta rutina de tan solo 10 minutos puede mejorar la agilidad y el equilibrio

El cierre de la rutina trabaja la coordinación y las extremidades inferiores. Consiste en estirar las piernas, flexionar una rodilla hacia el pecho y, manteniendo el talón deslizándose por el suelo, realizar el juego de "piedra, papel o tijera" con los dedos del pie. "Estos ejercicios son relativamente accesibles y de baja intensidad, por lo que muchas personas pueden realizarlos en casa. Sin embargo, la técnica correcta es fundamental, especialmente la activación de los músculos del tronco, la coordinación de las extremidades inferiores y el movimiento de los dedos y los tobillos", advirtió Tomoaki Atomi, fisioterapeuta y coautor de la investigación.