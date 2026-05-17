Envejecimiento saludable: aseguran que las actividades culturales tienen el mismo impacto biológico que el ejercicio físico

Método

El análisis se centró en respuestas a encuestas y datos de análisis de sangre de 3.556 adultos en el Reino Unido. Sintéticamente, ir al teatro, conciertos, museos o leer en esos porcentajes, es lo mismo que hacer actividad física. Por lo tanto, un deportista que decide cambiar un entrenamiento por una obra de teatro con amigos no está "perdiendo el progreso", está entrenando otra dimensión de su salud. A la inversa, el que no hace ejercicio, pero asiste con frecuencia a actividades culturales, tampoco está perdiendo nada.