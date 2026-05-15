Qué es la regla 6-6-6: el método que convierte una simple caminata en ejercicio completo

Caminar a las 6 de la tarde también aporta muchos beneficios para la salud, especialmente para las personas que han pasado el día sentadas en sus escritorios. Puede ayudar a aliviar el estrés físico y mental que se acumula a lo largo del día. Una caminata rápida por la tarde puede mejorar la digestión, reducir la hinchazón y favorecer una mejor calidad del sueño. También puede ayudar a reducir la presión arterial y la ansiedad. Según un estudio publicado en Nutrients Journal, el momento de la caminata afecta a la glucemia posprandial, o los niveles de azúcar en sangre después de una comida. Las estadísticas muestran que caminar después de una comida por la tarde reduce los niveles de glucosa en sangre más que caminar antes de una comida. Además, las caminatas nocturnas pueden ser una forma ideal de relajarse, pensar y despejar la mente.