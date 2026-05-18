Movilidad poblacional y prácticas funerarias inseguras: las complicaciones del brote de ébola

Otro de los factores que dificulta el rastreo de contactos es la alta movilidad de la población de las zonas con contagios. Esto aumenta el riesgo de que los contactos de alto riesgo se pierdan durante el seguimiento o no lleguen a identificarse, lo que dificulta el trazado de la enfermedad. A su vez, hay un limitado despliegue de los Equipos de Respuesta Rápida y carencias en el transporte seguro de muestras de laboratorio.