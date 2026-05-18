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Movilidad poblacional y prácticas funerarias inseguras: las complicaciones del brote de ébola

La similitud de los síntomas con otras enfermedades locales complican el rastreo y la contención de la variante Bundibugyo en el Congo y Uganda.

El actual brote de ébola en África es el número 17 desde el descubrimiento de la enfermedad en 1976. El actual brote de ébola en África es el número 17 desde el descubrimiento de la enfermedad en 1976. Foto: Rtve
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La OMS declaró emergencia por el brote de ébola variante Bundibugyo en Congo y Uganda, donde la transmisión se agrava por funerales inseguros y alta movilidad poblacional.
  • Los síntomas similares a gripes locales y el limitado despliegue de equipos médicos retrasan la detección. Se suma el riesgo por contacto directo en entierros y falta de rastreo.
  • La persistencia de prácticas tradicionales y la movilidad representan un desafío crítico para frenar la expansión regional y evitar que el brote derive en una crisis mayor.
Resumen generado con IA

La alerta sanitaria de preocupación internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el brote de ébola no viene sola. Está acompañada por una serie de prácticas que podrían dificultar el cuidado en la transmisión de la enfermedad. Por lo pronto, la República Democrática del Congo y Uganda, los dos países donde se detectaron casos del último brote, deben mantener prácticas seguras que disminuyan al mínimo las probabilidades de contagios.

Ébola: qué se sabe del brote que llevó a la OMS a declarar emergencia internacional

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Una persona puede infectarse en el contacto directo con sangre o secreciones de animales silvestres infectados como murciélagos o primates no humanos, según informó la OMS. Luego, el virus del Bundibugyo –uno de los transmisores más agresivos del ébola– puede pasar de persona a persona por contacto directo con sangre, secreciones, órganos y otros fluidos corporales, y superficies contaminadas.

Factores que facilitan la transmisión del ébola

Los especialistas señalan que el ébola no se transmite fácilmente por propagación aérea, lo que puede llevar tranquilidad sobre los cuidados que deben tomarse. En cambio, las medidas de prevención y control de infecciones apuntan al cuidado en la manipulación de desechos de pacientes contagiados y a las prácticas seguras por parte del personal médico o durante funerales.

Las prácticas funerarias inseguras constituyen un foco de contagio de ébola. El contacto directo con el fallecido puede propiciar la transmisión de la enfermedad si no se implementan los cuidados necesarios. La OMS alertó que se notificó un gran número de muertes comunitarias potencialmente asociadas a las prácticas funerarias inseguras.

Otro de los factores que dificulta el rastreo de contactos es la alta movilidad de la población de las zonas con contagios. Esto aumenta el riesgo de que los contactos de alto riesgo se pierdan durante el seguimiento o no lleguen a identificarse, lo que dificulta el trazado de la enfermedad. A su vez, hay un limitado despliegue de los Equipos de Respuesta Rápida y carencias en el transporte seguro de muestras de laboratorio.

Dificultades en la detección de casos de ébola

El brote de ébola se desarrolla en un contexto epidemiológico y humanitario complejo. El bajo índice de sospecha clínica por parte de los médicos quedó manifiesto por la distancia que hay entre el inicio de los síntomas del presunto caso índice –primer caso del que se tiene registro– el 25 de abril y la confirmación del laboratorio del 14 de mayo.

La OMS señaló que esto se ve agravado por la presencia de arbovirus –enfermedades transmitidas por mosquitos– y enfermedades similares a la gripe que circulan simultáneamente. Estas funcionan como un enmascaramiento para el índice inicial de sospecha de ébola y permiten la continuidad de la transmisión comunitaria.

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