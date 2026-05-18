La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

Finalmente, el extenso orden del día del oficialismo se completará con una amplia variedad de tratados y convenios internacionales de extradición, asistencia jurídica y seguridad con naciones como Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia, Italia y Cuba, además de acuerdos sobre la remoción de restos de naufragio y el Convenio de La Haya sobre cobro de alimentos para niños. La jornada culminará con un fuerte tinte emotivo mediante el reconocimiento y la concesión de una medalla al valor en combate al Brigadier retirado y veterano de Malvinas, Jorge Francisco Martínez.