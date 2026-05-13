¿Es dolor menstrual o endometriosis? Las señales que pueden marcar la diferencia

Resumen para apurados
- Expertos en salud detallan cómo distinguir la endometriosis del dolor menstrual común mediante seis señales clave para evitar el subdiagnóstico en mujeres de todo el mundo.
- La enfermedad se manifiesta con dolor pélvico, sangrado irregular y problemas de fertilidad, afectando órganos reproductivos debido a la inflamación y cicatrización crónica.
- Un diagnóstico temprano es vital para mitigar el impacto en la salud reproductiva. Ignorar estos síntomas recurrentes agrava las secuelas y la calidad de vida de las pacientes.
El dolor menstrual es una experiencia común para muchas mujeres durante su ciclo menstrual. Sin embargo, en algunos casos, ese dolor intenso podría ser una señal de algo más serio: la endometriosis. Esta enfermedad, muchas veces subdiagnosticada o malinterpretada, puede presentarse con síntomas que van más allá de los cólicos menstruales típicos.
¿Cómo saber si lo que estás experimentando es más que un dolor común? Aquí te presentamos seis señales de endometriosis que podrías estar pasando por alto:
Seis señales de endometriosis y que confundes con dolor menstrual
1. Dolor pélvico intenso: El dolor pélvico es una característica clave de la endometriosis, pero muchas mujeres lo confunden con el dolor menstrual normal. Este dolor puede ser constante o intermitente, y se intensifica durante la menstruación, las relaciones sexuales o incluso actividades cotidianas.
2. Irregularidades en el sangrado: La endometriosis puede causar cambios en el patrón de sangrado menstrual. Esto puede incluir períodos más abundantes, sangrado intermitente, presencia de coágulos o incluso sangrado posterior a las relaciones sexuales.
3. Sangrado vaginal fuera del ciclo menstrual: El sangrado vaginal que ocurre fuera del período menstrual puede ser un signo de endometriosis, especialmente si es intermitente o sigue un patrón irregular.
4. Dolor durante las relaciones sexuales: El dolor durante o después de las relaciones sexuales, conocido como dispareunia, es otro síntoma común de la endometriosis. Este dolor puede ser profundo, agudo o punzante, y puede persistir incluso después de la actividad sexual.
5. Cambios en el patrón menstrual: La endometriosis puede causar cambios en la duración o la regularidad de tu ciclo menstrual. Esto puede incluir períodos más largos o más cortos de lo habitual, ausencia de menstruación o un aumento significativo en el sangrado menstrual.
6. Problemas de fertilidad: La endometriosis puede afectar la fertilidad al causar inflamación y cicatrización en los órganos reproductivos. Esto puede dificultar la concepción y aumentar el riesgo de infertilidad en algunas mujeres.
Qué hacer si persisten los síntomas
Si experimentas alguno de estos síntomas de manera recurrente o persistente, es importante buscar atención médica para un diagnóstico adecuado. No ignores el dolor, escucha a tu cuerpo y busca el apoyo de un profesional de la salud.