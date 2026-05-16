¿Qué revelan las ojeras sobre tu salud y cuándo consultar al médico?

Resumen para apurados
- Especialistas advierten que las ojeras y bolsas oculares pueden indicar afecciones como anemia o problemas renales, más allá del cansancio, requiriendo atención médica si persisten.
- Factores como el envejecimiento, la genética y hábitos como el tabaquismo influyen. Sin embargo, la sinusitis crónica y la falta de hierro también alteran los tejidos oculares.
- Aunque suelen ser un problema estético, identificar síntomas como irritación o cambios en la visión permite diagnosticar patologías subyacentes y mejorar el bienestar preventivo.
Las ojeras y las bolsas debajo de los ojos suelen asociarse con el cansancio o la falta de sueño, pero en algunos casos también pueden estar vinculadas a distintas afecciones de salud. Aunque generalmente representan un problema estético, los especialistas advierten que ciertos síntomas persistentes no deben pasarse por alto.
Factores como el estrés, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el envejecimiento también influyen en la aparición de estas marcas oscuras o inflamaciones alrededor de los ojos.
Qué enfermedades pueden causar bolsas y ojeras
Según la información difundida por la Mayo Clinic, las bolsas debajo de los ojos rara vez representan una enfermedad grave. Sin embargo, existen diferentes condiciones médicas y factores físicos que pueden favorecer su aparición o empeorarlas con el tiempo.
Entre las principales causas se encuentran:
- Envejecimiento natural de la piel
- Retención de líquidos
- Falta de descanso
- Alergias
- Hábito de fumar
- Herencia genética
- Dermatitis
- Dermatomiositis
- Problemas renales
- Oftalmopatía tiroidea
La anemia y la sinusitis también pueden influir
Otra afección vinculada con las ojeras es la anemia por falta de hierro. Cuando el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, los tejidos pueden debilitarse y generar cambios visibles en la zona ocular.
A su vez, la sinusitis crónica puede provocar inflamación en los senos paranasales y afectar el área que rodea los ojos, generando hinchazón y oscurecimiento.
Cuándo es importante consultar al médico
La Mayo Clinic señala que, en la mayoría de los casos, las bolsas debajo de los ojos son inofensivas y no requieren tratamiento médico. Sin embargo, recomiendan acudir a un especialista si aparecen otros síntomas asociados.
Es importante realizar una consulta médica cuando las ojeras o bolsas provocan:
- Problemas en la visión
- Irritación persistente
- Dolores de cabeza
- Sarpullidos o cambios en la piel