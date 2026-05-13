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El nutriente clave para prevenir la osteoporosis y fortalecer los huesos de forma natural

Un nutriente esencial puede marcar la diferencia en la salud ósea y ayudar a prevenir la osteoporosis. Está presente en alimentos muy consumidos y cumple una función clave en el fortalecimiento de los huesos.

¿Cómo prevenir la osteoporosis? ¿Cómo prevenir la osteoporosis?
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La vitamina D es clave para prevenir la osteoporosis al regular la absorción de calcio. Este nutriente esencial fortalece los huesos y reduce el riesgo de fracturas por envejecimiento.
  • La enfermedad surge cuando el cuerpo no genera tejido óseo nuevo al ritmo necesario. Se obtiene mediante la exposición solar y alimentos como paltas y hongos ricos en ergosterol.
  • Mantener niveles óptimos de este nutriente es vital para la movilidad futura y el sistema inmune. Su consumo previene lesiones graves ante movimientos cotidianos en adultos mayores.
Resumen generado con IA

Con el paso de los años, los huesos comienzan a perder parte de su capacidad de regenerarse y mantenerse fuertes. Este desgaste natural puede derivar en problemas como la osteoporosis, una enfermedad que debilita la estructura ósea y aumenta el riesgo de fracturas. Sin embargo, una alimentación adecuada puede convertirse en una gran aliada para prevenir este cuadro.

Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de huesos y qué lo puede provocar

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Los huesos son tejidos vivos que se renuevan constantemente. El organismo elimina tejido viejo y lo reemplaza por uno nuevo gracias al trabajo de células especializadas llamadas osteoblastos, responsables de producir hueso sano y resistente. Este proceso resulta esencial para sostener el cuerpo, permitir el movimiento y mantener la movilidad diaria.

Cómo afecta la osteoporosis a los huesos

La osteoporosis aparece cuando el cuerpo pierde la capacidad de generar tejido óseo nuevo al mismo ritmo en que elimina el tejido envejecido. Como consecuencia, los huesos se vuelven más frágiles y vulnerables.

En los casos más avanzados, incluso acciones cotidianas como agacharse, toser o realizar un movimiento brusco pueden provocar fracturas o lesiones. Por este motivo, la prevención y el cuidado de la salud ósea se vuelven fundamentales a medida que avanza la edad.

La vitamina D, fundamental para la salud ósea

Uno de los nutrientes más importantes para prevenir la osteoporosis es la vitamina D. Se trata de una vitamina liposoluble que cumple un rol esencial en la regulación y absorción del calcio, mineral indispensable para mantener huesos fuertes y saludables.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la vitamina D facilita la absorción del calcio en el intestino y ayuda a conservar la densidad ósea. Además, también participa en el funcionamiento del sistema inmunitario, contribuyendo a combatir bacterias y virus.

Los alimentos que aportan vitamina D

Existen distintos alimentos que pueden ayudar a incorporar vitamina D de manera natural. Entre ellos se destacan las paltas, que además contienen otros nutrientes beneficiosos como vitamina K, ácido fólico y potasio.

Otro alimento importante son los hongos, especialmente porque pueden producir vitamina D cuando son expuestos a la luz ultravioleta. Este mecanismo es similar al que ocurre en la piel humana durante la exposición solar.

La capacidad de los hongos para generar vitamina D se debe a la presencia de ergosterol, un compuesto que se transforma en vitamina D2 al recibir luz ultravioleta. Gracias a esta característica, se convierten en una de las pocas fuentes vegetales de este nutriente esencial para el cuidado de los huesos.

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