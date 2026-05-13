El nutriente clave para prevenir la osteoporosis y fortalecer los huesos de forma natural

Con el paso de los años, los huesos comienzan a perder parte de su capacidad de regenerarse y mantenerse fuertes. Este desgaste natural puede derivar en problemas como la osteoporosis, una enfermedad que debilita la estructura ósea y aumenta el riesgo de fracturas. Sin embargo, una alimentación adecuada puede convertirse en una gran aliada para prevenir este cuadro.