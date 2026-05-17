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Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

RESCATE. “Necesitamos lanchas para rescatar a las personas atrapadas”, repetían los vecinos de La Madrid frente a las cámaras durante la inundación de este año. la gaceta / fotos de matías vieito, analía jaramillo, osvaldo ripoll, diego aráoz y archivo

Un recorrido por el archivo fotográfico de LA GACETA reconstruye más de tres décadas de inundaciones en La Madrid. Imágenes de 1992, 2000, 2017 y 2026 muestran cómo el agua volvió una y otra vez sobre las calles del pueblo. Esta producción es la tercera y última entrega de La Memoria y el Agua, una serie fotográfica que explora a través de imágenes la dimensión histórica de las inundaciones de la localidad del sudeste tucumano.

Por Diego Aráoz y Álvaro Medina Hace 2 Hs

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