Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel atacó en redes a Daniel Scioli y Luis Petri, cuestionando su pasado político y profundizando la interna en el Gobierno de Javier Milei.
- Las críticas surgieron en X tras reclamos de usuarios. Villarruel tildó de colaboracionistas a sus pares y cuestionó la gestión de seguridad de Bullrich en la Policía Federal.
- Estos ataques exponen la fractura entre el ala fundadora de La Libertad Avanza y los sectores aliados del PRO y el peronismo, tensionando la gobernabilidad del oficialismo.
La interna en el seno del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a sacudir el escenario político al utilizar sus redes sociales para lanzar duras críticas contra funcionarios clave del gabinete de Javier Milei. Lejos de apaciguar las aguas, el titular del Senado expuso de manera cruda las diferencias ideológicas y de trayectoria que la separan de otros sectores del oficialismo.
El foco de la tormenta se encendió en la plataforma X (ex Twitter), donde Villarruel mantiene una presencia activa. En esta oportunidad, la mirada de la vicepresidenta apuntó directamente contra el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el ex ministro de Defensa, Luis Petri. Sus declaraciones no solo reavivaron viejos rencores de la campaña electoral, sino que cuestionaron la legitimidad de sus pares dentro del armado de La Libertad Avanza (LLA).
La controversia comenzó a raíz del reclamo de un usuario de la red social, quien interpeló de forma directa a la vicepresidenta cuestionando su inacción en el pasado. El internauta le reclamó qué medidas había tomado ella en momentos en que, según su visión, “los kirchneristas desmantelaron el Ministerio de Defensa”. La respuesta de la titular de la Cámara alta no se hizo esperar y detonó una nueva crisis de cara al público.
“Luché contra ellos, a diferencia de Petri que les votaba todo. O de Scioli que era parte de su gobierno”, lanzó Villarruel de forma tajante. Con esta sola frase, la funcionaria no solo se diferencia de la gestión de sus compañeros de espacio, sino que catalogó al actual diputado nacional como un colaboracionista legislativo del kirchnerismo y le recordó al ex gobernador bonaerense su histórico pasado como uno de los máximos referentes del peronismo.
Vehemencia
Para consolidar su postura y blindar su trayectoria militante, la vicepresidenta subió la apuesta en el mismo hilo de la discusión. “Correrme cuando nadie de LLA luchó contra ellos desde el 2003 es de ignorantes”, agregó con vehemencia en su posteo, marcando una clara cancha entre los fundadores del movimiento libertario y aquellos dirigentes que se sumaron al gobierno tras los acuerdos de la segunda vuelta electoral.
Sin nombrar directamente a Patricia Bullrich, la vicepresidenta apuntó también contra la administración de la Policía Federal Argentina (PFA) —que, hasta el pasado 1 de diciembre, dependía de la actual senadora nacional de LLA— y criticó un programa que promocionó el Gobierno.
“Crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud. El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada, les sacaron las comisarías en el 2015. En síntesis, el Estado en distintos gobiernos intentando extinguir a nuestra Policía Federal”, escribió.
Estas declaraciones exponen una fractura cada vez más evidente entre el ala más dura de La Libertad Avanza y el sector más pragmático del gobierno, que incorporó a figuras del PRO y del peronismo no kirchnerista para garantizar la gobernabilidad. La acusación de “ignorancia” hacia quienes cuestionan su pasado busca posicionarla como la verdadera guardiana ideológica de la batalla cultural contra el régimen anterior.
Hasta el momento, ni Daniel Scioli ni Luis Petri han emitido respuestas oficiales a los ataques virtuales de la vicepresidente.