Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

“Luché contra ellos, a diferencia de Petri que les votaba todo. O de Scioli que era parte de su gobierno”, lanzó Villarruel de forma tajante. Con esta sola frase, la funcionaria no solo se diferencia de la gestión de sus compañeros de espacio, sino que catalogó al actual diputado nacional como un colaboracionista legislativo del kirchnerismo y le recordó al ex gobernador bonaerense su histórico pasado como uno de los máximos referentes del peronismo.