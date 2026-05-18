Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Resumen para apurados
- Tucumán registró este lunes una de las mañanas más frías del año con 2°C de sensación térmica, y se prevé un nuevo pulso polar para este jueves en toda la provincia.
- El SMN informó temperaturas de 5°C y alta humedad. Aunque habrá un leve alivio térmico el miércoles, la llegada de aire polar el viernes bajará la máxima a apenas 12°C.
- Este fenómeno marca el inicio de un invierno persistente en la región. Se recomienda extremar cuidados y abrigarse ante el descenso térmico previo al fin de semana largo.
Los tucumanos vivieron este lunes una de las mañanas más frías en lo que va del año, con una sensación térmica de dos grados. Sin embargo, el frío más intenso aún no terminó: se espera la llegada de un nuevo impulso de aire polar a partir del jueves, lo que profundizará el descenso de temperatura en la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el lunes comenzó con 5 grados, humedad del 96%, viento del norte a 15 kilómetros por hora y visibilidad reducida a 9 kilómetros. A pesar de las bajas temperaturas matutinas, se espera una jornada soleada pero fría, con una máxima que alcanzaría los 16 grados.
Esta tendencia se mantendría durante los próximos días. El martes y el miércoles continuaría el clima frío, aunque con un leve ascenso de la temperatura. De hecho, para el miércoles se espera que el termómetro llegue a marcar los 20 grados, ofreciendo un respiro en medio de la ola de frío.
Sin embargo, ese alivio será breve. El observador meteorológico Cristofer Brito advirtió que "hacia el jueves llegará un nuevo impulso de aire polar con descenso de la temperatura". Según el pronóstico, para el viernes la temperatura no superaría los 12 grados, lo que obligará a los tucumanos a sacar los abrigos más gruesos y extremar los cuidados ante el frío intenso.
El invierno ya se hace sentir en la provincia y habrá que abrigarse porque el invierno llegó para quedarse.