El oficialismo blinda a Adorni en el Congreso e impone una agenda propia

La Cámara de Diputados de la Nación será el escenario de una batalla política de alta tensión el próximo jueves 20 de mayo. Tras semanas de parálisis legislativa y fuertes turbulencias internas provocadas por las denuncias judiciales contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo logró diseñar una maniobra parlamentaria para neutralizar la ofensiva de los bloques opositores y retomar de manera efectiva el control de la agenda legislativa en el Congreso.
El conflicto central radica en la presión ejercida por un sector de la oposición para obligar al ministro coordinador a rendir cuentas en el recinto por presunto enriquecimiento ilícito. Frente a este avance, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, oficializó una doble convocatoria que refleja la fractura del cuerpo: una sesión especial solicitada por La Libertad Avanza (LLA) para las 10, y otra pedida por la oposición para apenas una hora después, con el fin de interpelar al funcionario.
La embestida contra el jefe de Gabinete fue articulada inicialmente por el diputado santafesino Esteban Paulón, del interbloque Provincias Unidas, quien tras la suspensión de una sesión previa logró sumar el respaldo de Unión por la Patria. El pedido formal de interpelación, moción de censura e informes verbales fue rubricado por referentes de peso de diversos espacios como Germán Martínez, Pablo Juliano, Nicolás Massot, Myriam Bregman y Maximiliano Ferraro, exponiendo un arco político adverso para la Casa Rosada.
Para consolidar el número necesario y garantizar el acompañamiento de todo el peronismo, Paulón cedió al reclamo de Unión por la Patria y amplió de forma considerable el temario opositor. La convocatoria incluyó el emplazamiento de expedientes de alto impacto social, como la reforma de las licencias por paternidad, la restitución del histórico programa Remediar para la entrega de medicamentos gratuitos, la gratuidad de prestaciones en el PAMI y pedidos de informe a la ministra Sandra Pettovello por el financiamiento universitario.
Pese al robusto temario de carácter social, la masa crítica de la oposición dura no logró perforar la resistencia de los bloques dialoguistas. Solo los representantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas se mantuvieron firmes en avanzar contra el jefe de Gabinete. El resto de las bancadas prefirió tomar distancia de la ofensiva, debilitando el número necesario para el quórum de la sesión pedida por la oposición.
En este quiebre opositor jugaron un rol determinante los gobernadores provinciales. Los bloques vinculados a mandatarios como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut), junto al PRO y la UCR, coordinaron una postura común: argumentaron que, ante la gravedad de las denuncias contra Adorni, lo correcto era dejar actuar a la Justicia antes de avanzar con un juicio político en el parlamento.
Dos iniciativas
El menú legislativo que propone el Gobierno nacional tiene como ejes centrales dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo que ya cuentan con despacho de comisión. En primer lugar, se debatirá la denominada ley Hojarasca (Derogación de Legislación Obsoleta), que busca eliminar unas 70 normas que la gestión de Javier Milei considera gravosas para los contribuyentes o restrictivas para las libertades individuales; y, en segundo término, el proyecto de modificaciones al Régimen de Zona Fría para reducir subsidios al gas.
Finalmente, el extenso orden del día del oficialismo se completará con una amplia variedad de tratados y convenios internacionales de extradición, asistencia jurídica y seguridad con naciones como Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia, Italia y Cuba, además de acuerdos sobre la remoción de restos de naufragio y el Convenio de La Haya sobre cobro de alimentos para niños. La jornada culminará con un fuerte tinte emotivo mediante el reconocimiento y la concesión de una medalla al valor en combate al Brigadier retirado y veterano de Malvinas, Jorge Francisco Martínez.