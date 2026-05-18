El precio del gas industrial será el eje de una cumbre en Tucumán

Las temperaturas descienden. Las necesidades industriales son mayores. El gas está, pero la cuestión de fondo es el precio. La semana pasada, la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, prometió a los referentes del sector privado tucumano que, junto con el Gobierno provincial, hallará una salida al cuello de botella que se planteó a raíz de los cambios en el sistema energético argentino. La solución está próxima y hoy será el tema de análisis en la reunión convocada por el ministro de Economía, Daniel Abad. De ella participarán el secretario de la Producción, Eduardo Castro, el vicepresidente de la Asociación Citrícola del NOA, Martín Galiana, y Catalina Rocchia Ferro, directora ejecutiva de la Compañía Azucarera Los Balcanes, que la semana pasada, en Buenos Aires, estuvieron planteando la preocupación a las autoridades nacionales.