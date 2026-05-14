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A la espera de respuestas de Nación por el gas: "Sentir que nos han escuchado es fundamental", afirmó Catalina Rocchia Ferro

La empresaria valoró la apertura de una mesa de diálogo con la Secretaría de Energía para abordar la provisión de gas y la situación de los biocombustibles.

Reunión con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. COMUNICACIÓN PÚBLICA Reunión con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Catalina Rocchia Ferro se reunió con la Secretaría de Energía en Buenos Aires para asegurar el suministro de gas a la industria sucroalcoholera y citrícola de Tucumán.
  • La mesa de diálogo, gestionada por el gobernador Osvaldo Jaldo, aborda la crisis energética y la situación de los biocombustibles que impactan en la producción regional.
  • La articulación entre el sector privado y el Estado es clave para garantizar la continuidad de la zafra y preservar miles de empleos industriales en el norte argentino.
Resumen generado con IA

La directora de la compañía Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro, destacó la importancia de la reunión con la Secretaría de Energía de la Nación y valoró la apertura de una mesa de diálogo para atender las urgencias del sector sucroalcoholero y la industria citrícola.

“Fue una reunión muy importante para el sector sucroalcoholero y la industria citrícola. Esta mesa de diálogo que abrió la Secretaría de Energía de la Nación es fundamental para resolver esta situación coyuntural respecto del gas y también otras preocupaciones que tenemos, como lo vinculado a los biocombustibles”, expresó.

Además, subrayó el rol del Gobierno provincial en la gestión del encuentro y en el seguimiento de los planteos realizados. “El Gobierno, que gestionó la reunión, será quien haga el seguimiento. Es importante que hayamos podido expresarnos, pero sobre todo sentir que nos han escuchado”, sostuvo.

Por último, Rocchia Ferro remarcó que esta articulación institucional resulta clave para sostener la actividad y el empleo en Tucumán. “La gestión y la apertura de esta mesa de trabajo por parte del gobernador Osvaldo Jaldo hoy son vitales para seguir manteniendo las fuentes de trabajo”, afirmó.

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