El caso Adorni, una careteada que desgasta a Milei y una lealtad que quiebra el contrato social

Bancar a un colaborador cuestionado no es novedad en la política argentina: Raúl Alfonsín sostuvo a funcionarios señalados por la crisis económica y defendió a su hermano (Cajas PAN) a capa y espada. Carlos Menem lo hizo con ministros acusados de corrupción y sostuvo al jefe de la SIDE, Hugo Anzorregui por el pago que hizo con fondos reservados a Carlos Telleldin para que involucrara falsamente a policías bonaerenses en la investigación del atentado a la AMIA. A su vez, Cristina Fernández blindó a secretarios bajo sospecha judicial y, en todos los casos, la lealtad personal terminó imponiéndose sobre la transparencia prometida. Asi, el costo político en todos esos casos fue mayor que el beneficio inmediato y hoy Milei repite el mismo patrón, con el riesgo de que la historia vuelva a mostrar que la defensa cerrada de un funcionario pueda arrastrar a todo un proyecto.