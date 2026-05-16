Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru anunció que los signos de Dragón, Buey, Gallo y Conejo recibirán recompensas por su esfuerzo durante la segunda quincena de mayo en Argentina.
- Tras un período de espera, la experta señala que la perseverancia será premiada con mejoras laborales y económicas, permitiendo concretar proyectos postergados y saldar deudas.
- Este ciclo de cosecha energética permitirá a los beneficiados consolidar bases firmes para el futuro, impulsando su autoestima y facilitando la toma de decisiones estratégicas.
Para Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y referente de la astrología china, es tiempo de cosecha. Para quienes fueron pacientes y supieron esperar, mayo se presenta como un mes donde la perseverancia es premiada y el respeto por los tiempos biológicos y energéticos es la clave. Así, los resultados del esfuerzo sostenido comenzarán a materializarse con fuerza durante la segunda mitad del mes, trayendo conquistas tanto en el ámbito laboral y económico, como en el plano anímico y académico.
La paciencia es un don que recibe grandes recompensas. Esto quedó establecido en el nuevo pronóstico del horóscopo chino, el cual advierte que la sabiduría acumulada se traducirá en decisiones acertadas y oportunidades concretas. Para gran parte del zoo chino, este período traerá claridad y equilibrio mental, frutos directos de la confianza en uno mismo y de la inteligencia para saber cuándo dar el gran paso.
Horóscopo chino: los signos que cosecharán los frutos de su esfuerzo
Dragón
El Dragón se verá entusiasmado por una ráfaga de energía que le permitirá concretar aquellos proyectos que venía postergando. Para Squirru, este es un tiempo ideal que combina las circunstancias favorables con una autoestima renovada. “Habrá oportunidades de crecimiento, reconocimiento y una confianza renovada que lo posicionará mejor tanto en lo profesional como en lo económico. La clave será avanzar con decisión, pero sin perder de vista la estrategia”, explicó la pitonisa.
Buey
Por su parte, el Buey —siempre caracterizado por su constancia— comenzará a ver los frutos de su naturaleza trabajadora. Las demoras que venía sufriendo empiezan a quedar en el pasado para dar lugar a certezas.“Comenzará a ver los resultados de su esfuerzo sostenido. Mayo traerá mejoras concretas, como propuestas laborales, avances económicos o definiciones que estaban demoradas. Será un momento ideal para ordenar sus finanzas, cerrar acuerdos importantes y consolidar bases firmes para el futuro”, advirtió Squirru.
Gallo
El Gallo experimentará un mes de alta lucidez, una herramienta clave para destrabar situaciones complejas y dar saltos de calidad en sus obligaciones diarias. “Tendrá un mes marcado por la claridad mental, lo que le permitirá tomar decisiones acertadas en distintos aspectos de su vida. Podrá destacarse en lo laboral o académico, siempre y cuando logre dejar de lado la autocrítica excesiva y confíe más en sus capacidades”, señaló.
Conejo
El Conejo transitará mayo desde una postura de mayor serenidad, lo que le permitirá fluir con el entorno y recibir sorpresas gratas sin necesidad de forzar las cosas. “Vivirá un período de mayor equilibrio emocional, que se reflejará en avances concretos en su día a día. Aunque no busque protagonismo, podrían aparecer oportunidades inesperadas tanto en lo personal como en lo profesional. Su capacidad de adaptación será clave para aprovecharlas”, remarcó.