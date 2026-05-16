Horóscopo chino: los signos que verán los resultados de su esfuerzo en la segunda mitad de mayo, según Ludovica Squirru

Para Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y referente de la astrología china, es tiempo de cosecha. Para quienes fueron pacientes y supieron esperar, mayo se presenta como un mes donde la perseverancia es premiada y el respeto por los tiempos biológicos y energéticos es la clave. Así, los resultados del esfuerzo sostenido comenzarán a materializarse con fuerza durante la segunda mitad del mes, trayendo conquistas tanto en el ámbito laboral y económico, como en el plano anímico y académico.