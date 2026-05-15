“Sería un honor”: Manuel Quintar le ofreció su Tesla a Milei tras la defensa pública del Presidente

Mientras la polémica dominaba las redes, la gestión continuó en la Quinta de Olivos. El Presidente mantuvo una reunión de trabajo con el vocero Manuel Adorni para repasar el seguimiento de los ministerios y planificar los anuncios de las próximas semanas. El encuentro, que ya estaba agendado, sirvió para ratificar el respaldo total de Milei a su equipo de comunicación, en una jornada donde la consigna fue clara: “No vamos a tirar a nadie por la ventana”.