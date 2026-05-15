“Sería un honor”: Manuel Quintar le ofreció su Tesla a Milei tras la defensa pública del Presidente

Resumen para apurados
- El diputado Manuel Quintar ofreció donar su Tesla Cybertruck al Estado para uso de Javier Milei, luego de que el Presidente defendiera públicamente la compra privada del vehículo.
- La polémica surgió al estacionar el auto de U$S200.000 en el Congreso. Milei respaldó al legislador, aunque el hecho opacó el anuncio oficial de la baja inflación de abril (2,6%).
- El gesto refuerza la sintonía entre Milei y sus legisladores ante las críticas, pero expone tensiones internas sobre la imagen pública y la exposición de bienes de lujo oficialistas.
La polémica por el auto Tesla Cybertruck en el Congreso sumó un nuevo capítulo. Luego de que Javier Milei respaldara al diputado jujeño por la compra del vehículo, Manuel Quintar redobló la apuesta y ofreció donar la camioneta al Estado para uso presidencial.
“Si le sirve y le gusta, Presidente, se lo dono al país así lo puede usar; sería un honor para mí”, escribió Quintar en su cuenta de X.
El ofrecimiento llegó poco después de que Milei, fiel a su estilo, defendiera la compra del legislador durante una entrevista. “¿Si se compró el auto con la propia, qué carajo me importa?”, lanzó el mandatario. En esa misma charla, Milei confesó entre risas que él mismo le había pedido un ejemplar a Elon Musk, pero que el magnate “no le dio pelota”.
Sin embargo, detrás del intercambio público, el malestar en las filas oficialistas persiste. La imagen del Tesla estacionado en el Congreso logró lo que la oposición no pudo: opacar el dato de inflación de abril (2,6%), la cifra más baja de la gestión, que el Ejecutivo planeaba celebrar como un triunfo rotundo. “Es millonario y puede comprar lo que quiera, pero llevarlo al Congreso fue un error de exposición”, admitieron fuentes de la Casa Rosada.
Mientras la polémica dominaba las redes, la gestión continuó en la Quinta de Olivos. El Presidente mantuvo una reunión de trabajo con el vocero Manuel Adorni para repasar el seguimiento de los ministerios y planificar los anuncios de las próximas semanas. El encuentro, que ya estaba agendado, sirvió para ratificar el respaldo total de Milei a su equipo de comunicación, en una jornada donde la consigna fue clara: “No vamos a tirar a nadie por la ventana”.