Trump responde a la presión de China contra Taiwán

Pekín reclama a Taiwán, una isla de régimen democrático, como parte de su territorio desde que terminó la guerra civil china, en 1949. El gobierno chino aboga por una solución pacífica pero se reserva la posibilidad de recurrir a la fuerza. Estas conversaciones sobre Taiwán quizá sean el aspecto más destacado de la cumbre en Pekín, según los analistas.