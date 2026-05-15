Trump sostuvo que alcanzó "acuerdos fantásticos" en su visita a Jinping en China

Resumen para apurados
- En Pekín, Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron acuerdos comerciales recientemente para fortalecer la relación bilateral y dar estabilidad a la economía global ante las tensiones.
- El encuentro en los jardines de Zhongnanhai abordó la seguridad en el Estrecho de Ormuz y la desnuclearización de Irán, en medio de tensiones en Ucrania y la cuestión de Taiwán.
- Esta alianza proyecta una estabilidad estratégica de al menos tres años, buscando reducir la incertidumbre global y consolidar un esquema de cooperación sostenible y saludable.
En un giro positivo para la diplomacia económica global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de exitoso su reciente encuentro bilateral con el mandatario de China, Xi Jinping. Tras una jornada de intensas conversaciones en la capital asiática, el líder estadounidense subrayó la solidez de los resultados obtenidos en materia de intercambio comercial.
Durante un recorrido por los emblemáticos jardines de Zhongnanhai, Trump se mostró optimista respecto al futuro del vínculo entre las dos potencias. “Se obtuvieron muy buenos resultados. Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, declaró ante la prensa, enfatizando el beneficio mutuo de los pactos alcanzados en suelo chino.
Por su parte, el gobierno de Jinping ratificó la consolidación de “una serie de nuevos consensos” que trascienden el ámbito mercantil. La Cancillería de China informó que ambas naciones trabajarán en una “relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE.UU.”, una hoja de ruta diseñada para guiar los lazos bilaterales durante los “próximos tres años o más” bajo un esquema “estable, saludable y sostenible”.
Geopolítica y seguridad energética, en la discusión
La agenda en Pekín no se limitó al comercio. Estados Unidos y el gigante asiático abordaron temas críticos de seguridad internacional, con especial énfasis en la crisis en Medio Oriente. Ambos presidentes coincidieron en que Irán no debe poseer “nunca” armas nucleares y abogaron por la normalización del tránsito en el estrecho de Ormuz.
Desde la perspectiva china, se instó a mantener la fluidez de las rutas de navegación, subrayando que “la puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse”. Finalmente, el encuentro sirvió para discutir tensiones en Ucrania y Taiwán, aportando, según fuentes oficiales, un margen de “estabilidad y certidumbre” al complejo escenario geopolítico actual.