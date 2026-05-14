Xi Jinping le advirtió a Trump que la cuestión de Taiwán puede derivar en un conflicto

El presidente de China, Xi Jinping, le advirtió a su par estadounidense, Donald Trump, que una mala gestión de la cuestión de Taiwán podría llevar a ambos países a un conflicto. La advertencia se produjo durante la cumbre bilateral celebrada este jueves en Beijing, en la que también coincidieron en que Irán no debe desarrollar armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz.