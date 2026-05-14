Xi Jinping le advirtió a Trump que la cuestión de Taiwán puede derivar en un conflicto

Resumen para apurados
- Xi Jinping advirtió a Trump este jueves en Beijing que una mala gestión sobre Taiwán podría causar un conflicto, calificándolo como el tema más sensible de la relación bilateral.
- Tras casi una década sin visitas de este nivel, los líderes discutieron en Beijing la crisis en Irán, la apertura del estrecho de Ormuz y el comercio bajo una alta tensión regional.
- La invitación a Xi a la Casa Blanca en septiembre y los acuerdos económicos buscan estabilizar el vínculo, aunque Taiwán se mantiene como el factor de mayor riesgo geoestratégico.
El presidente de China, Xi Jinping, le advirtió a su par estadounidense, Donald Trump, que una mala gestión de la cuestión de Taiwán podría llevar a ambos países a un conflicto. La advertencia se produjo durante la cumbre bilateral celebrada este jueves en Beijing, en la que también coincidieron en que Irán no debe desarrollar armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz.
El encuentro, que se extendió durante más de dos horas en el Gran Salón del Pueblo de la plaza Tiananmén, marcó el primer viaje de un presidente estadounidense a China en casi una década. La visita estuvo atravesada por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y la guerra en Medio Oriente.
Xi Jinping: “Taiwán es el tema más importante”
Xi recibió a Trump con honores oficiales y destacó que China y Estados Unidos “deberían ser socios, no rivales”. Sin embargo, desde el inicio de la reunión puso el foco sobre Taiwán, isla autónoma y democrática que Beijing considera parte de su territorio.
“La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”, afirmó Xi, según medios estatales chinos.
El mandatario chino advirtió que, si el tema “se maneja mal”, ambas potencias “podrían chocar o incluso entrar en conflicto”, lo que pondría en peligro toda la relación bilateral.
La tensión sobre Taiwán creció en los últimos años debido al incremento de la presión militar china sobre la isla y al respaldo militar de Washington. Aunque Estados Unidos reconoce oficialmente a China, mantiene una legislación que lo obliga a suministrar armas a Taiwán para su defensa.
Trump había adelantado esta semana que dialogaría con Xi sobre las ventas de armas estadounidenses a la isla, un cambio respecto de la posición histórica de Washington de no consultar a Beijing sobre ese asunto.
Elogios mutuos y promesa de cooperación
Durante el encuentro y el posterior banquete oficial, Trump elogió a Xi y lo calificó como un “gran líder” y “amigo”. Además, aseguró que ambos países tendrán “un futuro fantástico juntos”.
El mandatario republicano invitó formalmente a Xi a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre, fijando por primera vez una fecha concreta para una futura visita del líder chino a Washington.
Por su parte, Xi sostuvo que el objetivo chino de “rejuvenecimiento nacional” puede avanzar en paralelo con el lema trumpista de “Make America Great Again”.
“Lograr el rejuvenecimiento de la nación china y hacer Estados Unidos grande de nuevo pueden proceder totalmente en paralelo, reforzarse mutuamente y beneficiar al mundo”, afirmó.
Trump y Xi coincidieron sobre Irán y el estrecho de Ormuz
Otro de los ejes centrales de la reunión fue la guerra en Irán y el impacto regional del conflicto. Según un comunicado de la Casa Blanca, ambos mandatarios coincidieron en que Irán no debe tener “nunca” armas nucleares.
Trump reveló además que Xi ofreció ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de petróleo.
“Dijo que no va a entregar equipo militar”, afirmó Trump en declaraciones a Fox News, al referirse a la postura china sobre el conflicto con Irán.
El mandatario estadounidense agregó que Xi manifestó su interés en mantener abierto el estrecho de Ormuz, fundamental para las importaciones energéticas de China.
El bloqueo de esa vía marítima tendría un impacto directo sobre la economía china, ya que gran parte del petróleo que importa el gigante asiático transita por allí.
China y Estados Unidos buscan ampliar la cooperación económica
La Casa Blanca informó que ambos países acordaron ampliar la cooperación económica, facilitar el acceso de empresas estadounidenses al mercado chino e incrementar las inversiones chinas en la industria norteamericana.
Xi aseguró que China “abrirá aún más sus puertas al mundo exterior” y prometió mejores perspectivas para las compañías estadounidenses.
Trump también afirmó que China planea adquirir 200 aviones de Boeing, aunque aclaró que el anuncio todavía no se formalizó completamente.
La delegación estadounidense incluyó a destacados empresarios tecnológicos como Tim Cook, Jensen Huang y Elon Musk, quienes participaron de las ceremonias oficiales en Beijing.
Pese al clima cordial y los gestos diplomáticos, la cumbre cerrará este viernes sin anuncios de gran impacto, aunque Trump aseguró que podría convertirse en “la reunión más importante de la historia” entre ambas potencias.