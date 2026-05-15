Cumbre en China: Trump y Xi Jinping logran acuerdos energéticos y muestran fisuras

Aunque la jornada cerró con un tono de camaradería en un banquete estatal, el trasfondo de la reunión entre el presidente de Estados Unidos y el líder chino, dejó al descubierto las profundas fisuras que separan a Washington y Pekín, especialmente en torno a la seguridad en Medio Oriente y la soberanía de la isla de Taiwán, que China reclama como propia.