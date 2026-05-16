Luis Leguizamón: “Sigue habiendo autores después del Cuchi”

- Lo defino por el sentimiento. Canto todas las cosas que me gustan, porque es mi forma de expresarme. Desgraciadamente la composición y la poesía no han sido hasta ahora mi forma de estar en el arte; yo me expreso a través de la interpretación, de lo que cuento y de lo que hablo. Y trato de ser la misma persona abajo del escenario que arriba. Las luces, el ser algo conocido, nunca me lo he creído y trato de trabajar con la mayor humildad del mundo. Por eso no dejo de ensayar y de hacer las cosas profesionalmente. Mi canto lo van a descubrir esta noche y espero que les guste, porque uno también se expresa para agradar al otro.