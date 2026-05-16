Luis Leguizamón: “Sigue habiendo autores después del Cuchi”

Luis Leguizamón no sólo porta orgulloso el ilustre apellido de su padre, el mítico compositor salteño Gustavo Cuchi Leguizamón, sino también su parecido físico y su amor por los ritmos folclóricos, como lo demostrará esta noche, en el recital “Letra y música” desde las 21.30 en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753). El escenario será compartido con Mariela Narchi y Quique Yance, con Carlos Podazza, Carla Guzmán, Juan Pablo Ance y la academia Huellas del Horizonte como invitados especiales.
“Al folclore actual lo veo como se escucha. Como hace tiempo, hay cosas comerciales y cosas que no lo son. Lo cierto es que todo tiene que generar dinero, porque el folclorista -como el rockero o el jazzista- quiere vivir de su arte. Lo que pasa es que hacer música sólo para que se venda degrada el asunto”, le dice a LA GACETA. El recorrido será por temas icónicos del cancionero popular, con la obra de Cuchi para celebrar la palabra y las raíces culturales, sumando a referentes locales como Osvaldo Chichi Costello.
- Tu padre fue parte de un momento dorado del folclore...
- Sigue habiendo autores después de él, de ese siglo de oro de la poesía y de la música del folclore. Hay muchos compositores y muchos poetas que enriquecen el género; lo que pasa es que no tienen mucha difusión. El folclore no ocupa el primer puesto en el país, el rock y el tango están más valorados hoy.
- ¿Hay una fórmula musical repetida que sólo busca el éxito?
- Hay mucho folclore nuevo con otro tipo de letras del que sonaba antes, con otro tipo de armonía musical. El arte tiene que emocionar básicamente. Yo no soy nadie, y creo que nadie es nadie, para decir que algo es malo porque a uno no le gusta, porque hay gente que se ve reflejada en lo que escucha y se emociona.
- ¿Se extraña el vuelo poético de otras épocas?
- Creo que hay algunos temas que se tratan distinto, pero vivimos y convivimos con una lengua española, un castellano que va mutando de acuerdo a la sociedad que también lo va haciendo. Antes se hacían trajes para 30 años y hoy se lo hace para dos usos. Vivimos en esa degradación industrial, en esa degradación del trabajo, en esa degradación de la vida que tenemos, que cada vez comemos peor, nos vestimos peor y se va acotando muchas cosas... Pero vuelvo a decirte, el folclore actual refleja un momento actual.
- ¿Qué te gusta y qué te disgusta de lo que escuchás?
- De lo que yo escucho no me disgusta nada: elijo qué escuchar porque pago para hacerlo y escucho todo lo que quiero. Y cuando voy a algún lugar a donde estoy escuchando algo que no me gusta, me retiro o si es por algún soporte, lo cambio.
- Más allá de tu identidad familiar, ¿cómo definís tu canto?
- Lo defino por el sentimiento. Canto todas las cosas que me gustan, porque es mi forma de expresarme. Desgraciadamente la composición y la poesía no han sido hasta ahora mi forma de estar en el arte; yo me expreso a través de la interpretación, de lo que cuento y de lo que hablo. Y trato de ser la misma persona abajo del escenario que arriba. Las luces, el ser algo conocido, nunca me lo he creído y trato de trabajar con la mayor humildad del mundo. Por eso no dejo de ensayar y de hacer las cosas profesionalmente. Mi canto lo van a descubrir esta noche y espero que les guste, porque uno también se expresa para agradar al otro.
- ¿Cómo surgió el proyecto de este recital?
- Entre todas las cosas lindas que me han pasado en la vida, fue conocer a Quique y haber hecho un grupo con él y otros amigos para cantar en la Serenata y en Tucumán, e incluso en el encuentro “Gracias Cuchi”. De tanto dar vuelta y buscar cómo armar un espectáculo en lo poético y en lo musical, con gente afín que piense del arte lo que yo pienso.
Luna Cantora en Floresta y peña solidaria
Habrá más folclore esta noche, como la segunda edición de Luna Cantora, desde las 21 en el club Floresta (avenida Colón 471), con Belén Herrera junto a Las Voces de Orán, El Indio Lucio Rojas, Cecilia Paliza, Poly Argañaráz, Papachos, Dany Callos, Romina Taki y Tawa.
En El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaeda) habrá una movida solidaria a beneficio de Alexis Dubal con la participación de Los 4 de Tucumán, Melina Cabocota, Sangre Mansera, La Trinka, Los Pasteles Verdes y Aire Mansero. El restobar Lo de la Paliza (Laprida 181), por su parte, anuncia desde las 22 a Romina Méndez y Ariel Alberto con su recital “De viento y madera” con canciones de raíz folclórica, al tiempo que en El Cardón (Las Heras 50) estará el dúo Tafinando. La Casa de Yamil (España 153) reservó su escenario para Ruderales, Pura Cepa y Gabriel Sánchez, mientras que en La Escondida (Miguel Lillo 234) sonarán Lautaro Urueña, Gallo Juárez, ADN Gaucho, Eh Chango y Ricardo Carrizo.