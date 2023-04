Cuchi Leguizamón: sus canciones tienen una suerte de eternidad implacable

Si pensásemos en el Leguizamón compositor, su obra sería harto suficiente para instalarlo en una suerte de Olimpo de la música argentina. Si pensamos en el Leguizamón que puso su música al servicio de textos poéticos, ya estamos frente a un creador de canciones que han calado profundamente en la memoria colectiva de nuestro pueblo y de muchos otros pueblos del continente. Esa alquimia de entre música y poesía no es fácil de explicar, es felizmente misteriosa. Ya sabemos que el todo es más que la suma de las partes y una canción es más que la suma de un texto y un sonido. Hay allí algo que es alumbrado por la poesía, la música y la comunión entre ambas que no es sólo la de dos creadores, sino de la comunión de esas personas con algo que les inspira en común, que puede ser su tierra, las gentes de su tierra, los oficios, los amores, las penurias, las alegrías y la celebración de las memorias. Entonces, cuando están centradas así las obras, las canciones adquieren un carácter trascendente, trasciende lo mediático, trasciende los modismos y quedan instaladas. Tienen una suerte de eternidad implacable contra la que no puede ningún tipo de invasión mediática o de intentos de borrados de la memoria. Siempre he considerado a Leguizamón como un verdadero navegante del tiempo porque reúne en la misma composición aires antiguos con aires nuevos. Puede sonar una baguala en medio de armonías absolutamente novedosas para el género folclórico o puede sonar un pentatonismo en otra composición y esa capacidad de navegar en el tiempo es una cualidad del propio folclore.