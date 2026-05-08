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Manuel Adorni, ante una gestión bajo la lupa: las principales frases del jefe de Gabinete

En una entrevista con Alejandro Fantino, el funcionario defendió su lealtad a Javier Milei, minimizó sus causas judiciales y analizó el legado económico del Gobierno.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Manuel Adorni defendió su gestión y lealtad a Javier Milei en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura, ante las críticas y procesos judiciales que enfrenta el funcionario.
  • El Jefe de Gabinete minimizó las denuncias en su contra y destacó el respaldo moral del Presidente, mencionando el impacto personal y familiar de la fuerte exposición mediática.
  • Estas declaraciones buscan ratificar el rumbo oficialista frente a la presión opositora, marcando un cierre de filas en el Gobierno ante posibles cuestionamientos a su continuidad.
Resumen generado con IA

En un clima de alta tensión política, Manuel Adorni rompió el silencio en una entrevista con Alejandro Fantino por *Neura*. El funcionario, envuelto en diversas polémicas judiciales, se mostró desafiante frente a las críticas y ratificó su compromiso con el proyecto oficialista. “No me importa la carnicería mediática en la que me metieron”, remarcó.

Además, Adorni reconoció el costo personal de la exposición. “Lo que se dice de mí llegó a generar dolor en mis hijos”, aseguró.

Con respecto a su situación en los tribunales, Adorni evitó dar detalles técnicos para no “obstruir a la Justicia”, pero fue tajante al afirmar que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones. En ese sentido, destacó el respaldo incondicional de Javier Milei, al describirlo no solo como un jefe político, sino como un sostén moral. 

Aquí las frases más relevantes:

- “Javier me apoya porque sabe la verdad. Él jamás ejecutaría a una persona que considere honesta y leal. Me impacta el apoyo humano y espiritual que me da el Presidente".

- "Milei jamás ejecutaría a una persona que considere honesta, decente y leal".

- "No me importa la carnicería mediática en la que me metieron".

- "Cualquier cosa que diga se puede tomar como que quiero obstruir a la Justicia".

- "No me arrepiento de mis decisiones".
"Lo que se dice sobre mí llegó a generar dolor en mis hijos".

- "Sabés cuál es el gustito de que ahora nos vayamos? Que el trabajo ya está hecho...".

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