Jaldo encabezó el acto por el Día del trabajador Sanitarista y entregó equipamiento

Resumen para apurados
- Osvaldo Jaldo encabezó este jueves en Tucumán el acto por el Día del Trabajador Sanitarista, donde entregó equipamiento a la SAT para optimizar los servicios de agua y saneamiento.
- La entrega de vehículos busca revertir la desinversión nacional en el dique El Cadillal y la barcaza La Niña, garantizando la operatividad del sistema de agua potable provincial.
- La gestión busca consolidar la estabilidad de 1.000 familias y asegurar el suministro hídrico ante la crisis nacional, marcando un cambio estructural en la empresa de saneamiento.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este jueves el acto oficial por el Día del Trabajador Sanitarista en plaza Independencia, con la presencia de ministros del Gabinete, autoridades de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), intendentes y legisladores.
Durante la ceremonia se entregaron vehículos para operativos y se distinguió a trabajadores con 30 y 40 años de servicio. El evento reunió a personal del sector, representantes gremiales y funcionarios provinciales.
De ahora en más, la repartición cuenta con tres camiones desobstructores, cuatro vehículos utilitarios y dos motos.
Entre mayo de 2025 y este año, la empresa incorporó dos camiones desobstructores de 4.000 litros, 12 vehículos utilitarios y dos martillos rompepavimento, elementos para optimizar el trabajo diario, destacó un comunicado oficial.
Jaldo subrayó a la vez el trabajo realizado por los empleados durante su gestión y respaldo al presidente de la SAT, Marcelo Caponio. “Agradecerle a quien tuvo y tiene la responsabilidad en momentos difíciles, en momentos de crisis económicas, financieras y presupuestarias. Le tocó esa gran responsabilidad de llevar adelante esta empresa de saneamiento, la más importante de la región del norte argentino, como es Marcelo Caponio”.
Rol gremial
El mandatario también valoró el rol del gremio. Mencionó a Luis Corbalán, secretario general del Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias (Sitpos), y subrayó la importancia del acompañamiento sindical. “También no podemos dejar de agradecer el acompañamiento que hemos venido teniendo de los trabajadores, pero también del secretario gremial que conduce a esta gran familia sanitarista, que es un compañero, un amigo, un trabajador, que es el compañero Luis”.
Inversión y planificación en la SAT
El gobernador repasó las acciones ejecutadas en la empresa estatal desde el inicio de su gestión. Al explicar la decisión política, detalló el objetivo de las medidas.
“Hemos tenido una planificación y una decisión de invertir en una empresa que suministra un elemento vital para la vida de las personas, como es la provisión de agua potable. Y hemos realizado una inversión que nos ha permitido jerarquizar el rol y la función de la SAT”, expresó.
Jaldo contrastó la situación actual con años anteriores. Al referirse al estado previo de la empresa, indicó las condiciones en que trabajaba el personal. “Cuando ustedes veían que los camiones no estaban en condiciones de salir a la calle, cuando no le daban ni siquiera el equipamiento mínimo personal, como es la ropa, la vestimenta, los elementos que protejan al personal para que ustedes presten servicio en medio del agua y muchas veces en condiciones hasta inhumanas, no tenían los servicios esenciales”, planteó.
El titular del Poder Ejecutivo (PE) afirmó que su administración marcó un cambio. Al evaluar el impacto de las decisiones, remarcó la importancia de la inversión. “Llegamos al gobierno aquel 29 de octubre de 2023. Hemos marcado un antes y un después en la SAT. Hemos marcado un antes y un después en la prestación del servicio de esta empresa de saneamiento más importante que tenemos”.
Obras en el El Cadillal y “La Niña”
Jaldo informó sobre los trabajos realizados en la principal fuente de abastecimiento. Al describir la situación del dique, explicó la falta de mantenimiento histórico.
“No teníamos ni siquiera la seguridad de que el dique El Cadillal, principal fuente de abastecimiento, iba a poder proveer el agua potable. Porque ustedes saben que el dique El Cadillal, ese gran dique y fuente de agua, su presa número 3 estaba perdiendo agua y se producía un asentamiento”.
El mandatario detalló la intervención provincial. Al referirse a la jurisdicción nacional, precisó quién ejecutó las obras.
“Es decir, años en los que no se le hizo mantenimiento al dique El Cadillal, jurisdicción nacional. Y, además, la Nación la ha concesionado a una empresa privada, que ni la Nación ni la empresa privada le pusieron un peso al dique El Cadillal Celestino Gelsi. Tuvo que llegar este gobierno para hacer las inversiones y hoy al dique El Cadillal lo llenamos a la máxima cuota como era desde su origen”.
Respecto de la barcaza “La Niña”, Jaldo explicó las tareas de recuperación. Al contextualizar la obra, destacó la importancia operativa.
“Fíjense en la importancia que tenía y tiene esa barcaza de La Niña, que hace 20 años la depositaron en El Cadillal. Y ya la pobre ahí estaba, a gatas flotando. Hemos llegado nosotros al gobierno, la hemos mirado a la barcaza, la hemos sacado y la hemos reparado a nueva. Y ahí está ella, bombeando casi 300 por ciento más de agua con motores eléctricos y bombas de repuesto”.
Empleo
El gobernador vinculó la inversión con la estabilidad laboral. Al referirse al contexto nacional, señaló la diferencia con la situación de la SAT.
“Por eso lo decía Luis, lo decía nuestro general: la única verdad es la realidad. Acá no hay verso, acá no hay promesas, acá hay realidades. Hemos cambiado la historia de la SAT para bien, donde hay aproximadamente, directa o indirectamente, 1000 familias que dependen de ella, 1.000 familias con esperanza de presente y de futuro, 1.000 familias que tienen un trabajo seguro”.
Jaldo advirtió sobre la pérdida de empleo en el país. Al explicar el riesgo para los trabajadores, indicó la prioridad de su gestión. “Y hoy, en esta Argentina, el que pierde un trabajo difícilmente puede encontrar otro. Por eso queremos consolidar esta gran familia de la SAT”.