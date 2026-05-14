Jaldo encabezó el acto por el Día del trabajador Sanitarista y entregó equipamiento

Jaldo contrastó la situación actual con años anteriores. Al referirse al estado previo de la empresa, indicó las condiciones en que trabajaba el personal. “Cuando ustedes veían que los camiones no estaban en condiciones de salir a la calle, cuando no le daban ni siquiera el equipamiento mínimo personal, como es la ropa, la vestimenta, los elementos que protejan al personal para que ustedes presten servicio en medio del agua y muchas veces en condiciones hasta inhumanas, no tenían los servicios esenciales”, planteó.