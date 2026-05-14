21K Yerba Buena: horarios, cortes de tránsito y todo lo que hay que saber antes de la carrera

Las calles de Yerba Buena empezarán a cambiar de ritmo desde este fin de semana. A primera hora del domingo, la avenida Presidente Perón dejará por unas horas el movimiento habitual de autos y bicis para llenarse de runners, puestos de hidratación, vallados y miles de personas siguiendo la carrera. La quinta edición de los 21K Yerba Buena entró en sus últimas horas de preparación y la organización ajusta detalles para una jornada que tendrá más de 2.500 participantes entre las distancias de 10 y 21 kilómetros.