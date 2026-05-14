21K Yerba Buena: horarios, cortes de tránsito y todo lo que hay que saber antes de la carrera

Resumen para apurados
- La quinta edición de los 21K Yerba Buena se realizará este domingo desde las 8:00 sobre avenida Perón, con más de 2.500 corredores en las distancias competitivas de 10 y 21 km.
- La organización dispuso la entrega de kits previa y anunció cortes de tránsito entre las 7:30 y 10:30. El circuito recorrerá puntos clave como Horco Molle y la avenida Aconquija.
- Con convocatoria récord y atletas de élite, la competencia afianza a Yerba Buena como polo del atletismo regional y promueve el desarrollo del running profesional en el norte.
Las calles de Yerba Buena empezarán a cambiar de ritmo desde este fin de semana. A primera hora del domingo, la avenida Presidente Perón dejará por unas horas el movimiento habitual de autos y bicis para llenarse de runners, puestos de hidratación, vallados y miles de personas siguiendo la carrera. La quinta edición de los 21K Yerba Buena entró en sus últimas horas de preparación y la organización ajusta detalles para una jornada que tendrá más de 2.500 participantes entre las distancias de 10 y 21 kilómetros.
Mientras muchos runners atraviesan la etapa previa de descanso, alimentación liviana y reducción de cargas físicas, también aparecen las preguntas típicas antes de una carrera de este tipo: dónde retirar el kit, qué documentación llevar, cuánto tiempo antes conviene llegar, cómo será el circuito y qué calles tendrán cortes durante la mañana del domingo. A continuación, una guía con toda la información clave para los participantes.
Entrega de kits
La acreditación comenzará este viernes en el local Sporting del Portal Tucumán y se extenderá entre las 10 y las 22. La entrega continuará el sábado en el predio de Las Cañas, de 10 a 16, ya con gran parte del movimiento previo instalado en la zona de largada.
Desde la organización aclararon que no habrá entrega de kits el domingo, por lo que todos los runners deberán completar el trámite previamente.
Qué se debe presentar
Para retirar el kit será obligatorio presentar DNI, certificado médico y declaración jurada firmada.
En caso de que un tercero retire la acreditación, deberá presentar fotocopias del DNI del titular y de quien realiza el trámite, además de la documentación médica correspondiente.
El kit incluirá dorsal, remera oficial y distintos elementos para los participantes. Además, durante ambos días habrá actividad en la Expo 21K, donde distintas marcas vinculadas al running y al deporte tendrán presencia dentro del predio.
Horarios de largada
La actividad del domingo comenzará temprano. Los runners de 21 kilómetros largarán a las 8, mientras que la prueba de 10K comenzará a las 8.30.
La largada y llegada estarán ubicadas sobre avenida Perón, frente al predio de Las Cañas. Este año, debido al crecimiento de inscriptos, la organización decidió ampliar la zona de salida y sumar corrales diferenciados según el ritmo de carrera de cada participante para ordenar mejor el movimiento inicial.
Recomendaciones
Uno de los consejos principales que remarcan desde la organización es llegar con tiempo. La recomendación es que los runners estén al menos media hora antes en la zona de largada para evitar demoras, ubicar correctamente el corral y realizar la entrada en calor con tranquilidad.
También se aconseja no probar elementos nuevos el día de la carrera, tanto en zapatillas como en alimentación o hidratación, algo habitual en este tipo de competencias donde muchos participantes debutan en distancias largas.
Otra recomendación importante para las horas previas es mantener una buena hidratación y descansar correctamente la noche anterior. En carreras largas como los 21 kilómetros, el desgaste físico suele sentirse especialmente después de la mitad del recorrido, por lo que llegar bien alimentado y con una estrategia de carrera clara puede marcar diferencias.
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Cómo será el circuito
El recorrido atravesará distintos sectores de Yerba Buena y combinará avenidas amplias, calles internas y zonas con desniveles exigentes. Desde avenida Perón, los participantes avanzarán hacia el oeste hasta llegar a la rotonda de Horco Molle, uno de los puntos más duros del trazado debido a las pendientes y al desgaste físico que genera esa parte del recorrido.
Luego, la carrera regresará hacia avenida Aconquija y continuará por distintos sectores urbanos antes de retornar hacia la zona de llegada en Las Cañas.
En el caso de los 10km, el circuito compartirá buena parte del trayecto inicial con la media maratón, aunque tendrá un retorno previo para encarar antes el tramo final.
Según detalló la organización, todo el recorrido estará señalizado con cartelería, flechas, conos y personal de asistencia en los cruces más importantes para evitar confusiones y ordenar el tránsito vehicular.
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Puestos de hidratación
Uno de los aspectos más importantes para cualquier runner durante una media maratón es la hidratación. Por eso, la organización confirmó que habrá seis puestos distribuidos estratégicamente durante el circuito.
Los puestos estarán ubicados aproximadamente en los kilómetros tres, cinco; ocho; 13; 16 y 18, además del sector de llegada. Los primeros dos serán los más grandes, ya que es donde suele concentrarse la mayor cantidad de participantes durante el arranque de la competencia.
Además, durante todo el recorrido habrá ambulancias, equipos médicos y personal de asistencia preparados para actuar ante cualquier inconveniente físico.
Cortes de tránsito
Debido al desarrollo de la carrera, entre las 7.30 y las 10.30 habrá circulación vehicular parcial en distintos puntos de Yerba Buena.
Los sectores afectados serán avenida Perón y Las Rosas; avenida Perón y Bascary; avenida Perón y Moreno; Moreno entre Perón y Perú; avenida Aconquija entre Colombia y Bascary; Lola Mora y Perú; Ecuador entre Higueritas y Perú; Brasil entre Las Rosas y Colombia; avenida Aconquija y Zavalia/Hernández; avenida Aconquija y Reconquista; y avenida Aconquija y Solano Vera.
Además, se recomienda circular con precaución sobre avenida Perón, entre Bascary y la rotonda de Horco Molle, y también sobre avenida Aconquija, entre Reconquista y la rotonda de El Corte.
Los atletas élite
La competencia también contará con presencia de atletas destacados del país y de la región. Entre los runners élite confirmados aparecen Ezequiel Chavarría, Felipe Nery, Mauricio Garzón, Aron Quiroga, Mauro Rozza, Belén Bustos, Valentina Velardez y Gisela Díaz, entre otros nombres importantes del atletismo nacional.
La edición de este año también tendrá presencia de participantes de distintas provincias, algo que se volvió habitual en la carrera durante las últimas temporadas. Con miles de personas esperadas y una convocatoria récord, Yerba Buena ya empezó a vivir el clima de una nueva edición de los 21K.