Histórico: Atlético Tucumán avanzó a la final del Nacional C-20 tras una definición para el infarto

Un trámite de alto voltaje

El encuentro fue una batalla táctica y física de principio a fin. El "Decano" mostró carácter para jugarle de igual a igual a una de las potencias de la disciplina. Los goles del conjunto tucumano en el tiempo reglamentario fueron obra de Gerónimo Morán y Nahuel Williams, quienes permitieron que el equipo se mantuviera a tiro hasta el último suspiro.