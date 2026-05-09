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Histórico: Atlético Tucumán avanzó a la final del Nacional C-20 tras una definición para el infarto

El futsal "decano" igualó 2-2 ante Jockey de Mendoza en un duelo electrizante y selló su clasificación desde los doce pasos con el penal decisivo de Mateo Capoccetti. El equipo de Nicolás Reynaga buscará el título nacional este sábado, desde las 20, frente a Deportivo Esquina de Corrientes.

SANGRE FRÍA. Mateo Capoccetti anotó el penal decisivo que le dio la victoria a su equipo y el pasaje a la final del torneo, SANGRE FRÍA. Mateo Capoccetti anotó el penal decisivo que le dio la victoria a su equipo y el pasaje a la final del torneo, Foto: Carlos Traine
Hace 1 Hs

El Futsal de Atlético Tucumán sigue haciendo historia a paso firme. En una semifinal electrizante disputada en el marco del Nacional C-20 Norte, el "Decano"  logró el pasaje a la gran definición tras igualar 2-2 con Jockey Club de Mendoza y terminar imponiéndose en una tanda de penales que mantuvo en vilo a todo el microestadio.

Un trámite de alto voltaje

El encuentro fue una batalla táctica y física de principio a fin. El "Decano" mostró carácter para jugarle de igual a igual a una de las potencias de la disciplina. Los goles del conjunto tucumano en el tiempo reglamentario fueron obra de Gerónimo Morán y Nahuel Williams, quienes permitieron que el equipo se mantuviera a tiro hasta el último suspiro.

Tras la igualdad en el marcador, la historia se trasladó al punto del penal. Allí, la jerarquía y la templanza fueron las claves para Atlético. En una serie sumamente ajustada, Mateo Capoccetti se vistió de héroe al convertir el penal decisivo que desató el festejo desenfrenado del plantel y el cuerpo técnico.

El sueño del título está a un paso

Sin tiempo para descansar, los dirigidos por Nicolás Reynaga ya ponen la mirada en el partido más importante del certamen. Este sábado, a partir de las 20, Atlético Tucumán buscará coronarse campeón cuando se enfrente a Deportivo Esquina de Corrientes en la gran final del torneo.

CLAVE. El arquero Joaquín Campos volvió a imponerse en la tanda de penales CLAVE. El arquero Joaquín Campos volvió a imponerse en la tanda de penales Foto: Carlos Traine

Para los hinchas que quieran seguir el minuto a minuto de esta definición nacional, el encuentro contará con transmisión en vivo a través de la pantalla de DeporTV y por el canal oficial de YouTube de la Confederación Argentina de Futsal.

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