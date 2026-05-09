La concepcionense Valentina Velardez se consagró campeona nacional U20 en los 5.000 metros de atletismo

Resumen para apurados
- La tucumana Valentina Velardez se consagró campeona nacional U20 en los 5.000 metros llanos este sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, logrando el oro para su provincia.
- Velardez dominó la prueba con un tiempo de 17:02.41, superando por más de un minuto a su escolta. El evento es parte del 55º Campeonato Nacional organizado por la CADA.
- Este triunfo ratifica el crecimiento de la corredora en el fondo nacional y la posiciona como una de las mayores promesas del atletismo juvenil con gran proyección a futuro.
La tucumana Valentina Rosa Velardez volvió a dejar en lo más alto al atletismo provincial. La joven oriunda de Concepción se consagró este sábado campeona nacional U20 en la prueba de los 5.000 metros llanos, durante el 55º Campeonato Nacional que se disputa en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, organizado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).
La atleta del barrio Alvear tuvo una actuación dominante y confirmó el enorme presente que atraviesa dentro del fondo nacional. En la recta final de la competencia aceleró el ritmo, se despegó definitivamente de sus perseguidoras y cruzó la meta con un tiempo de 17:02.41, marca que le permitió quedarse con la medalla de oro para Tucumán.
La diferencia que estableció sobre el resto de las competidoras reflejó la superioridad que mostró durante toda la carrera. La segunda ubicación quedó en manos de Sofía Sánchez, que registró 18:08.39, mientras que Carolina Pilar Lussoro completó el podio con un tiempo de 18:31.65. Velardez terminó más de un minuto por delante de su escolta.
El Campeonato Nacional U20 reúne durante este fin de semana a cientos de atletas de distintos puntos del país y representa una de las competencias más importantes del calendario juvenil argentino. Allí, Velardez volvió a destacarse y ratificó el crecimiento que viene mostrando en los últimos años dentro del atletismo tucumano.
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Un nombre que ilusiona
El triunfo de la concepcionense generó repercusión y orgullo en el sur tucumano, donde siguieron de cerca su presentación. Con apenas una corta trayectoria en el alto rendimiento, Valentina ya comienza a construir un nombre fuerte dentro del atletismo nacional. Su conquista en Entre Ríos no solo significó una nueva medalla dorada para Tucumán, sino también la confirmación de una atleta con enorme proyección de cara al futuro.