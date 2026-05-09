La concepcionense Valentina Velardez se consagró campeona nacional U20 en los 5.000 metros de atletismo

Un nombre que ilusiona

El triunfo de la concepcionense generó repercusión y orgullo en el sur tucumano, donde siguieron de cerca su presentación. Con apenas una corta trayectoria en el alto rendimiento, Valentina ya comienza a construir un nombre fuerte dentro del atletismo nacional. Su conquista en Entre Ríos no solo significó una nueva medalla dorada para Tucumán, sino también la confirmación de una atleta con enorme proyección de cara al futuro.